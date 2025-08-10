Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

New York Times: Tổng thống Ukraine Zelensky có thể khiến Tổng thống Mỹ Trump tức giận

10-08-2025 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận, sau khi ông công khai bác bỏ ý tưởng của ông Trump về khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Kiev và Mátxcơva.

New York Times: Tổng thống Ukraine Zelensky có thể khiến Tổng thống Mỹ Trump tức giận- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Hôm 8/8, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ để mang lại lợi ích cho cả hai bên", nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Nga khẳng định Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Zaporozhye và Kherson đều đã trở thành một phần lãnh thổ của mình sau các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2022. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận việc sáp nhập này.

Hiện tại, Mátxcơva mới chỉ kiểm soát toàn bộ Lugansk, trong khi các hoạt động tấn công vẫn tiếp diễn ở Donetsk, Zaporozhye và Kherson. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang kiểm soát các vùng lãnh thổ dọc biên giới ở các tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine.

Trong bài phát biểu hôm 9/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, biên giới của Ukraine được ghi nhận trong hiến pháp, nên "không ai có thể nhượng bộ về vấn đề này" . "Người Ukraine sẽ không giao đất đai của họ cho đối thủ”, ông khẳng định.

Trong một bài báo đăng sau đó cùng ngày, tờ New York Times phỏng đoán rằng, việc ông Zelensky "thẳng thừng từ chối" đề xuất trao đổi lãnh thổ "có thể khiến ông Trump tức giận”. Tờ báo lưu ý, trước đó ông Trump đã chỉ trích Kiev là "chưa sẵn sàng cho hòa bình”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để tìm cách giải quyết xung đột Ukraine.

Có một số thông tin cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có thể sẽ được mời đến Alaska.

Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với cả lãnh đạo Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng “hiện chỉ đang lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin”, một quan chức cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về khả năng gặp lãnh đạo Ukraine

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

