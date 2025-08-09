Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump xác nhận gặp ông Putin vào ngày 15/8 tại Alaska

09-08-2025 - 09:16 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào thứ Sáu (ngày 15/8) tại Alaska.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp mặt kể từ khi Nga tuyên bố phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social: “Cuộc gặp rất được mong đợi giữa tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Vladimir Putin của Nga, sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại bang Alaska. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau”.

Ông Trump xác nhận gặp ông Putin vào ngày 15/8 tại Alaska- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump năm 2019 tại Nhật Bản. (Ảnh: Kremlin Press Office)

Địa điểm tổ chức cuộc gặp là chủ đề được bàn luận nhiều kể từ khi ý tưởng hội nghị xuất hiện sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin hôm 6/8, ngay sau khi đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đến Moskva gặp trực tiếp lãnh đạo Điện Kremlin.

Ban đầu, các phương án được cân nhắc gồm Hungary, Thụy Sĩ, Italia và UAE , với Hungary là lựa chọn Nga ưu tiên.

Sau cuộc gọi với ông Putin, ông Trump cũng trao đổi với ông Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu về khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên. Tuy nhiên, phía Nga cho biết ý tưởng này chỉ “được đề cập” chứ chưa được bàn thảo cụ thể.

Có thông tin cho rằng ông Putin có thể đồng ý gặp trực tiếp ông Zelensky nếu một số điều kiện được đáp ứng, trong đó có việc Ukraine phải chính thức nhượng lại hai vùng Donetsk và Luhansk mà Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022 nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn.

Ông Zelensky phản đối yêu cầu này, nhấn mạnh theo Hiến pháp Ukraine, bất kỳ thay đổi lãnh thổ nào cũng phải thông qua trưng cầu dân ý.

Bất chấp nhiều trở ngại, ông Trump tỏ ra lạc quan, nói rằng “có khả năng rất cao” ông Putin và Zelensky sẽ gặp nhau. Theo ông Zelensky, sau cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin, có thể hội nghị ba bên sẽ được cân nhắc.

Hiện chưa rõ ông Trump kỳ vọng đạt được kết quả cụ thể nào từ cuộc gặp, sau nhiều tháng tìm cách thúc đẩy ngừng bắn.

Trong những tuần trước, Tổng thống Mỹ bày tỏ thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và các đối tác thương mại quốc tế của Nga.

Không còn là lời đe doạ, ông Trump nâng thuế lên 50% đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga

Theo Phương Anh/VTCnews

VTC News

