Trung Quốc “xoá dấu” nợ xấu cho dân: Chỉ cần đáp ứng các điều kiện này

23-12-2025 - 09:41 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa công bố một chính sách “phục hồi tín dụng” nhằm hỗ trợ các cá nhân từng vỡ nợ các khoản vay nhỏ trong giai đoạn 2020-2025. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm vực dậy nền kinh tế đang trì trệ.

Theo thông báo chính thức từ PBOC, chương trình sẽ áp dụng cho các cá nhân có duy nhất một khoản nợ quá hạn, phát sinh trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2025, và có giá trị không quá 10.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.421 USD). Nếu người vay hoàn tất việc thanh toán khoản nợ này trước ngày 31/3/2026, thông tin vỡ nợ sẽ không còn hiển thị trong báo cáo tín dụng.

Điểm đặc biệt là người vay không cần nộp đơn để được hưởng ưu đãi này. Chính sách sẽ được tự động áp dụng thông qua Trung tâm Tham chiếu Tín dụng Quốc gia, đơn vị trực thuộc PBOC, và bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn từ năm 2026.

Phó Thống đốc PBOC, Zou Lan, cho biết nhiều cá nhân tuy đã hoàn trả các khoản vay nhỏ bị trễ hạn do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng lịch sử nợ xấu vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng mới. Việc “ẩn” thông tin vỡ nợ sẽ giúp những người này nhanh chóng phục lịch sử tín dụng, đồng thời kích thích tiêu dùng và hoạt động kinh tế cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy tăng trưởng nội địa.

Dù vậy, chính sách này không phải là một “lối thoát toàn diện”. Theo ông Zou, quy định chỉ áp dụng cho người đã trả hết nợ và không mở rộng cho các khoản vay lớn hoặc nợ chồng chất. Thông tin vỡ nợ cũng không bị xóa hẳn khỏi hệ thống mà chỉ được “giấu khỏi hiển thị”, đề phòng cần truy cứu trong tương lai.

Tuyên bố của PBOC cũng tương đồng với những phát biểu trước đó của Thống đốc Pan Gongsheng, người từng xác nhận Trung Quốc đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ tín dụng để triển khai vào năm 2026. Ông cũng khẳng định dữ liệu tín dụng xấu vẫn sẽ được lưu trữ nội bộ.

Tính đến cuối tháng 11, hệ thống tín dụng quốc gia Trung Quốc đã thu thập dữ liệu từ 1,16 tỷ cá nhân, trong đó 810 triệu người có hồ sơ vay nợ, theo Tân Hoa Xã.

Theo luật sư Zhao Zhanling từ công ty luật Javy (Bắc Kinh), chính sách này có thể nhắm đến nhóm vay thế chấp nhà ở, một trong những loại khoản vay phổ biến nhất. Ông cho biết nhiều hộ gia đình đã phải trả lãi cho những căn nhà chưa bao giờ được bàn giao, khiến một số người ngừng thanh toán khoản vay.

Trong bối cảnh giá nhà giảm mạnh và thị trường địa ốc lao đao, tỷ lệ vỡ nợ thế chấp đã liên tục gia tăng. Theo thống kê, tổng giá trị các khoản nợ xấu của ngân hàng Trung Quốc đã chạm 3.500 tỷ nhân dân tệ (497 tỷ USD) vào cuối tháng 9/2025, mức cao kỷ lục.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch cũng cảnh báo tình hình có thể xấu đi trong năm 2026, khi các hộ gia đình vật lộn với gánh nặng nợ nần ngày càng tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở.

Tham khảo SCMP﻿

