Láng giềng nước ta sở hữu đồng tiền mạnh nhất châu Á

Đồng ringgit là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất châu Á năm nay so với các đồng tiền khu vực khác, với sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế vững mạnh và xuất khẩu khởi sắc, trong khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho đồng tiền nội địa.

Đồng tiền Malaysia đã tăng gần 9,0% so với đô la Mỹ, và triển vọng vẫn tích cực khi tỷ giá hiện tại của đồng ringgit so với đô la Mỹ là khoảng 4,07.

Điều này thể hiện sự phục hồi đáng khen ngợi so với mức 4,80 vào tháng 3 năm 2024 - mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 1998 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á - bất chấp bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu phát sinh từ việc Mỹ áp thuế quan mạnh tay đối với các đối tác thương mại của mình, bao gồm cả Malaysia.

Nhìn chung, đồng ringgit mạnh hơn so với các đồng tiền khác, tăng giá 2,9% so với đồng bảng Anh tính từ đầu năm, 13,5% so với đồng rupiah Indonesia, 10,5% so với đồng peso Philippines, 8,5% so với đồng yên Nhật, 3,8% so với đồng đô la Singapore và 0,3% so với đồng baht Thái Lan. Tuy nhiên, nó lại suy yếu 2,8% so với đồng euro.

Kinh tế trưởng Mohd Afzanizam Abdul Rashid của Ngân hàng Muamalat Malaysia Bhd cho biết diễn biến mạnh mẽ của đồng ringgit trong năm nay là đáng chú ý trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

Các nhà phân tích cho biết tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn vào tháng 8 khi thuế quan của Mỹ được áp dụng, nhưng rủi ro giảm giá đã được giảm thiểu khi mức thuế quan đối ứng được hạ xuống 19% từ mức đề xuất trước đó là 25% hoặc 24%, giảm thiểu tác động vì được coi là có thể kiểm soát được đối với nền kinh tế.

Bà Denise Cheok, trợ lý giám đốc kiêm nhà kinh tế học của Moody's Analytics, cho biết đồng ringgit là một trong những đồng tiền châu Á có hiệu suất tốt nhất năm nay, vượt trội so với hầu hết các đồng tiền khác trong khu vực.

Chênh lệch lãi suất với đồng đô la Mỹ thu hẹp, đồng đô la Mỹ suy yếu, triển vọng tăng trưởng được cải thiện và điều kiện giá cả ổn định đã đẩy đồng ringgit lên mức cao nhất trong gần 5 năm, đạt 4,07 so với đô la Mỹ.

Theo dõi diễn biến giá, đồng ringgit đã mạnh lên mức 4.0765 vào ngày 17 tháng 12 so với đồng đô la Mỹ, tăng từ mức 4.0835 vào cuối ngày hôm trước - mức mạnh nhất kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2021, khi kết thúc phiên giao dịch ở mức 4.0720.

Ngược lại, mức thấp nhất của đồng ringgit trong năm nay được ghi nhận vào ngày 6 tháng 1, khi nó giảm xuống còn 4,5113 do đồng đô la mạnh, tăng trưởng xuất khẩu yếu và tâm lý bi quan.

Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) luôn sẵn sàng điều tiết những biến động quá mức của đồng ringgit, với sự hỗ trợ từ việc các công ty liên kết với chính phủ (GLC) tiếp tục chuyển lợi nhuận về nước.

Các công ty nhà nước và các tập đoàn đầu tư liên kết với chính phủ đã được khuyến khích chuyển đổi thu nhập ngoại tệ sang ringgit vào tháng 3 năm ngoái khi tỷ giá chạm mức 4,80, mang lại sự hỗ trợ rất cần thiết.

Triển vọng của đồng ringgit vẫn rất khả quan, phản ánh sự lạc quan và niềm tin rộng rãi của các nhà đầu tư vào quỹ đạo phát triển kinh tế của Malaysia.

Sự lạc quan này dựa trên kỳ vọng về việc Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng đô la yếu hơn, các cải cách cơ cấu như hợp lý hóa trợ cấp, tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ hơn và giá dầu thô cao hơn, một mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của đất nước.

Điều quan trọng không kém là việc hợp lý hóa trợ cấp cho các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu - bao gồm xăng và dầu diesel - cũng như các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt gà, phản ánh sự thận trọng về tài chính và cải thiện nguồn thu của chính phủ.

Đồng ringgit đang trên đà kết thúc năm với đà tăng trưởng mạnh mẽ, sau khi đạt nhiều mức cao kỷ lục vào cuối năm nhờ triển vọng tăng trưởng được cải thiện, lạm phát ổn định và đồng đô la Mỹ suy yếu, giúp nâng cao niềm tin thị trường.

Trong khi đó, ông Stephen Innes, đối tác quản lý của SPI Asset Management, nói với Bernama rằng, so với phần còn lại của châu Á, đồng ringgit vẫn giữ vững giá trị vào năm 2025.

Ông cho biết diễn biến của đồng ringgit đánh dấu một giai đoạn phục hồi ổn định, với việc đồng tiền này giữ vững giá trị so với các đồng tiền khác trong khu vực bất chấp những áp lực bên ngoài trước đó.

Innes nói thêm rằng sự phục hồi được đặc trưng bởi những bước tiến ổn định hơn là những biến động mạnh, báo hiệu sự tái thiết dần dần niềm tin thị trường.

Sự nhất quán này rất đáng chú ý trong bối cảnh những bất ổn toàn cầu dai dẳng, bao gồm căng thẳng thương mại và những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ông cho biết, mặc dù đồng đô la Mỹ suy yếu hơn trong nửa cuối năm đã làm giảm áp lực lên các đồng tiền của thị trường mới nổi, nhưng Malaysia lại nổi bật nhờ các yếu tố cơ bản trong nước được cải thiện, cho phép đồng ringgit mạnh lên nhiều hơn so với dự báo của các xu hướng toàn cầu nói chung.

Tính cả năm, đồng ringgit đã tăng giá gần 9% so với đồng đô la Mỹ, đưa nó trở thành một trong những đồng tiền hoạt động mạnh nhất châu Á.

Bà Cheok cho rằng sự tăng giá mạnh mẽ của đồng ringgit là nhờ đồng đô la Mỹ suy yếu, chênh lệch lãi suất thu hẹp sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất, hiệu suất xuất khẩu mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là vào các trung tâm dữ liệu.

Bà cho biết Moody's Analytics dự báo đồng ringgit sẽ kết thúc năm 2025 ở mức khoảng 4,10 so với đô la Mỹ, trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 4,12 vào cuối năm 2026, đồng thời lưu ý rằng các biện pháp chính sách của các ngân hàng trung ương lớn và điều kiện tiền tệ trong nước sẽ vẫn là những yếu tố then chốt.

Ông Mohd Afzanizam lưu ý rằng, bên cạnh các yếu tố bên ngoài, tình hình tài chính ngày càng được cải thiện của Malaysia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đồng tiền quốc gia, đặc biệt là bằng cách thu hút dòng vốn nước ngoài vào trái phiếu chính phủ và, ở mức độ thấp hơn, trái phiếu doanh nghiệp.

Ông cho biết trong chín tháng đầu năm, chính phủ liên bang đã giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 49,8 tỷ ringgit, tương đương 3,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với 58,2 tỷ ringgit, tương đương 4,1% GDP, trong cùng kỳ năm ngoái.

Sự cải thiện này được hỗ trợ bởi việc thu ngân sách mạnh mẽ hơn và chi phí trợ cấp thấp hơn sau các biện pháp hợp lý hóa.

Ông Mohd Afzanizam cho biết, những diễn biến này đã được các cơ quan xếp hạng tín dụng đánh giá tích cực, dẫn chứng việc Fitch Ratings tái khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Malaysia ở mức BBB+ với triển vọng ổn định vào tháng 12, được hỗ trợ bởi việc giảm thâm hụt dần dần và các cải cách tài chính thể chế.

Lạm phát ở Malaysia vẫn ở mức tương đối thấp và được kiểm soát tốt trong năm 2025, với các nhà phân tích dự báo lạm phát chung sẽ ở mức trung bình từ 2,0 đến 2,2% trong năm, giúp duy trì sự ổn định của lãi suất thực và tính linh hoạt trong chính sách.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm vào tháng 11, Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) đã giữ nguyên lãi suất chính sách qua đêm ở mức 2,75%, đánh dấu một năm chính sách ổn định khi ngân hàng trung ương cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát.

Ông Mohd Afzanizam cho biết các rủi ro bên ngoài trong năm 2026 sẽ tiếp tục bị chi phối bởi những diễn biến trong nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ, đồng thời lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến hoặc tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn có thể ảnh hưởng đến dòng vốn toàn cầu.

Về tình hình trong nước, ông cho rằng việc tiếp tục cam kết thực hiện cải cách và thi hành chính sách - đặc biệt khi Malaysia tiến gần đến chu kỳ bầu cử - sẽ là chìa khóa để duy trì niềm tin của nhà đầu tư và đảm bảo sự ổn định tiền tệ dài hạn.