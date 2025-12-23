Thành phố 10 triệu dân đột ngột bị "tê liệt": Không ngờ thứ tưởng bình thường lại quan trọng như vậy

Thành phố Nam Kinh ở phía đông Trung Quốc là nơi sinh sống của gần 10 triệu người và là thủ phủ của tỉnh Giang Tô. Khu vực này đã trải qua sự cố mất tín hiệu định vị vệ tinh kéo dài 6 giờ vào ngày 17/12. Các dịch vụ phụ thuộc vào GPS và BeiDou – bao gồm định vị ô tô, giao đồ ăn, gọi xe và vận hành máy bay không người lái – đã bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cho biết đây là “sự cố bất thường mang tính hệ thống”, khiến người dùng không thể dựa vào dữ liệu định vị tiêu chuẩn.

Cư dân địa phương báo cáo tình trạng định vị bị lệch nghiêm trọng và mất hoàn toàn thông tin đường sá, làm gián đoạn sinh hoạt hàng ngày và hoạt động kinh doanh trên toàn thành phố.

Nhiều người dân ở Nam Kinh báo cáo rằng một số hệ thống phần mềm định vị thông dụng đột nhiên gặp trục trặc. Giao diện định vị liên tục hiển thị "đang lái xe trên đường không có dữ liệu".

Các tài xế giao hàng cũng báo cáo gặp vấn đề với hệ thống định vị tích hợp trong các ứng dụng giao đồ ăn. Việc không thể nhìn thấy bản đồ định vị có thể gây ra sự chậm trễ trong việc giao hàng.

Một số xe đạp công cộng cũng gặp lỗi định vị. Một người dùng ở Nam Kinh báo cáo rằng sau khi sử dụng xe đạp dùng chung chỉ khoảng năm hoặc sáu phút, nó "hiển thị vị trí nằm ngoài phạm vi hoạt động" và "không thể khóa được dù có cố gắng thế nào".

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, số lượng đơn đặt xe giảm khoảng 60%, hiệu quả giao đồ ăn giảm khoảng 40%, và hệ thống chia sẻ xe đạp ghi nhận sai số định vị lên đến 56km, ảnh hưởng đáng kể đến giao thông và hậu cần đô thị.

Sai số định vị nghiêm trọng do nhiễu sóng GNSS

Theo South China Morning Post, một phân tích kỹ thuật của Hiệp hội Công nghiệp Ứng dụng Vệ tinh Nam Kinh cho rằng sự gián đoạn này là do "sự nhiễu sóng và triệt tiêu tạm thời" các tín hiệu hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS), chứ không phải do bất kỳ sự cố nào của mạng di động.

Hiệp hội giải thích rằng sự nhiễu sóng này nhắm mục tiêu cụ thể vào các dải tần số dân sự của cả BeiDou và GPS, ngăn cản các thiết bị thu phát tín hiệu định vị một cách chính xác. Kết quả là, việc định vị hiệu quả trở nên bất khả thi. Ngay cả các thiết bị có bản đồ ngoại tuyến cũng gặp phải tình trạng trôi lệch vị trí nghiêm trọng và mất hoàn toàn phản hồi dữ liệu, vì chúng thiếu nguồn định vị hợp lệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng định vị hoặc truy cập các dịch vụ phụ thuộc vào vị trí của người dùng.

Sau sự kiện, các tín hiệu vệ tinh liên quan dần trở lại bình thường, khôi phục dịch vụ định vị cho người dùng bị ảnh hưởng và các ứng dụng phụ thuộc vào vị trí trên toàn thành phố.

Bảo vệ các hoạt động quân sự

Hiệp hội này nhấn mạnh những điểm khác biệt chính giữa BeiDou và GPS trong việc xử lý tín hiệu quân sự và dân sự. BeiDou tách biệt tần số quân sự và dân sự về mặt vật lý, với các băng tần quân sự được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa và chống nhiễu chuyên dụng để đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy cho quốc phòng và an ninh quốc gia.

Ngược lại, GPS truyền cả tín hiệu quân sự và dân sự trên cùng một tần số sóng mang nhưng vẫn giữ chúng tách biệt về mặt chức năng thông qua các kỹ thuật mã hóa và điều chế phổ khác nhau, cho phép sử dụng dân sự trong khi vẫn duy trì hoạt động an toàn cho quân đội.

Các chuyên gia mô tả việc gây nhiễu đồng thời tín hiệu BeiDou và GPS dân sự trong sự cố này là bằng chứng của “kế hoạch chiến lược có tầm nhìn xa”.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc làm cho băng tần dân sự của BeiDou tương thích với GPS đóng vai trò là một biện pháp chiến lược quan trọng. Bất kỳ sự can thiệp có chủ đích nào nhắm vào tín hiệu dân sự của BeiDou cũng sẽ làm gián đoạn các ứng dụng phụ thuộc vào GPS, về cơ bản sẽ ngăn chặn việc gây nhiễu độc hại và tăng cường an ninh cho các dịch vụ định vị dân sự của Trung Quốc.