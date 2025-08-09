Thuế quan của ông Trump đe dọa 50% GDP Thái Lan: Lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt tung chiến lược sinh tồn

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) mới đây đưa tin, Thái Lan đang chuẩn bị cho sự bất ổn kinh tế khi chính sách thuế quan mới của Mỹ đe dọa làm gián đoạn nền kinh tế định hướng xuất khẩu của nước này, vốn phụ thuộc vào nguồn thu từ nước ngoài, chiếm hơn 50% GDP.

Sau khi thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan được xác định ở mức 19% vào ngày 1/8, các giám đốc điều hành doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ chốt của Thái Lan đã vạch ra các chiến lược toàn diện để vượt qua cơn bão kinh tế có thể xảy ra, đồng thời duy trì khả năng phục hồi hoạt động.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ đe dọa làm gián đoạn nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Thái Lan, vốn phụ thuộc vào nguồn thu từ nước ngoài, chiếm hơn 50% GDP

Ngành ngân hàng trước ba thách thức

Kris Chantanotoke - Tổng Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) - đã xác định ba thách thức lớn mà nền kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt: chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và nợ hộ gia đình đang tiến gần đến mức 70% GDP.

"Các ngân hàng Thái Lan phải thích ứng và hỗ trợ khách hàng trên tất cả các lĩnh vực", Kris nói.

Chongrak Rattanapian - Tổng Giám đốc ngân hàng Kasikornbank (KBANK) - thừa nhận rằng thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump tạo áp lực lên thương mại và đầu tư, có khả năng dẫn đến việc mở rộng chuỗi cung ứng tại Thái Lan, di dời cơ sở sản xuất, và tác động đến việc làm tại nước này và sức mua của hộ gia đình.

"Các doanh nhân cần khẩn trương tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt nếu Thái Lan ký kết thành công các hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU và Canada, điều này sẽ giúp đa dạng hóa rủi ro và tăng cường các kênh xuất khẩu", Chongrak nói.

Ngành hàng không chuyển hướng sang chiến lược mạng lưới

Chai Eamsiri - Giám đốc Điều hành Thai Airways - đã tiết lộ chiến lược của hãng hàng không quốc gia này nhằm giảm sự phụ thuộc vào du lịch nội địa Thái Lan, vốn luôn biến động theo điều kiện kinh tế.

"Ngoài các đường bay trực tiếp vốn có và mở thêm đường bay mới, Thai Airways đang phát triển nhiều nguồn doanh thu, đẩy mạnh kết nối bán hàng hoặc chiến lược mạng lưới thông qua quan hệ đối tác hàng không", Chai giải thích.

Trong khi đó, Wutthiphum Jurangkool - Giám đốc điều hành Nok Air - vẫn lạc quan về các thị trường có nhu cầu cao, bao gồm Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc. Hãng hàng không giá rẻ này dự kiến mở thêm đường bay vào mùa du lịch đông bắt đầu từ tháng 10, tập trung vào các thị trường tiềm năng và thúc đẩy các đường bay nội địa để tạo ra các chuyến bay kết nối các điểm đến du lịch.

Các tổ chức tài chính tăng cường chuẩn bị cho khủng hoảng

Các ngân hàng nhỏ hơn cũng đang triển khai các biện pháp phòng vệ. Roy Augustinus Gunara - Giám đốc điều hành Thai Credit Bank - đã vạch ra một chiến lược hai mũi nhọn: hỗ trợ khách hàng vượt qua các giai đoạn khủng hoảng tương tự như hỗ trợ COVID-19, và duy trì sức mạnh thể chế thông qua các khuôn khổ tài chính và hoạt động vững mạnh.

"Các ngân hàng phải có khả năng ứng phó trước với những rủi ro này, chẳng hạn như duy trì các khoản dự phòng đầy đủ dưới sự giám sát của chính phủ để tránh ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng", Gunara nói.

Shih Jing-Fuh - Tổng Giám đốc Điều hành Land and Houses Bank - lưu ý rằng chỉ 10% danh mục đầu tư của ngân hàng này chịu tác động trực tiếp từ chiến tranh thương mại, vì hầu hết khách hàng không phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Ngân hàng tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính và tái cấu trúc nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Giorgio Gamba - Tổng Giám đốc Điều hành HSBC Thái Lan - nhấn mạnh vai trò của ngân hàng là một "siêu kết nối", tận dụng sự hiện diện của mình tại 20 quốc gia để giúp khách hàng đa dạng hóa rủi ro và tạo ra các cơ hội đầu tư nâng cao.

Giám đốc Điều hành Thai Airways đã tiết lộ chiến lược của hãng hàng không quốc gia này nhằm giảm sự phụ thuộc vào du lịch nội địa Thái Lan, vốn luôn biến động theo điều kiện kinh tế. Ảnh: Thai Airways

Ngành du lịch theo dõi tác động gián tiếp

Thienprasit Chaiyapatranun - Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan - cho biết ngành du lịch Thái Lan chưa chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp thuế quan trả đũa của Mỹ, nhưng vẫn có nguy cơ gặp bất ổn về chi phí năng lượng trong tương lai do Thái Lan nhập khẩu một phần dầu từ Mỹ.

Ngoài ra, Theinprasit còn nhận định: "Thuế nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến chính ngành du lịch Mỹ, với khả năng lượng khách đến Mỹ sẽ giảm do chi phí nhập khẩu cao hơn làm tăng chi phí sinh hoạt."

Theo The Nation, bất chấp những thách thức, các lãnh đạo doanh nghiệp Thái Lan tỏ ra tự tin vào sự chuẩn bị của mình trước thực trạng kinh tế mới, nhấn mạnh sự đa dạng hóa, hiệu quả hoạt động và quan hệ đối tác chiến lược là những công cụ sinh tồn quan trọng trong môi trường thương mại toàn cầu ngày càng bất ổn.

Theo The Nation