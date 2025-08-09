Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng loạt quan chức thay đổi thái độ, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng cao: Do đâu?

09-08-2025 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp tháng 7, một sự thay đổi dường như đang diễn ra tại ngân hàng trung ương Mỹ.

Một số quan chức Fed ngày càng tỏ ra lo lắng về thị trường lao động và cởi mở hơn với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Sự thay đổi lập trường này có thể khiến Tổng thống Donald Trump hài lòng, bởi ông đã liên tục thúc ép giảm lãi suất suốt cả năm. Tuy nhiên, những nguyên nhân đằng sau bao gồm dữ liệu thị trường lao động suy yếu lại có thể không được ông hoan nghênh.

Mối lo về thị trường lao động là trọng tâm trong lập luận của Thống đốc Fed Christopher Waller và Phó Chủ tịch giám sát Fed Michelle Bowman. Đây là hai quan chức bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% – 4,50%. Còn lại, đa số quan chức trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang đồng thuận với tuyên bố rằng thị trường lao động vẫn “vững vàng”.

Nhưng chỉ vài ngày sau, dữ liệu cho thấy tín hiệu xấu. Thống đốc Fed Lisa Cook trong tuần này đánh giá các điều chỉnh dữ liệu việc làm gần đây là “đáng lo ngại”. Bộ Lao động đã điều chỉnh giảm mạnh số liệu tuyển dụng tháng 5 và tháng 6 xuống mức mà nhiều nhà kinh tế coi là tương đương thời kỳ suy thoái. Báo cáo cũng cho thấy số việc làm mới trong tháng 7 thấp hơn kỳ vọng, cùng với tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2%.

“Các số liệu việc làm cho thấy rủi ro về phía thị trường lao động cao hơn trước… Tôi chắc chắn sẽ phải theo dõi rất sát sao”, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nhận định. Song, ông vẫn cho rằng chỉ cần một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025. Ít nhất một quan chức Fed theo quan điểm “diều hâu” khác cũng cho rằng dữ liệu mới không làm thay đổi quá nhiều bức tranh tổng thể.

Tuy nhiên, ngay cả khi chưa đạt được sự đồng thuận rõ ràng về nhu cầu nới lỏng chính sách, những thay đổi nhỏ trong phát biểu cho thấy Fed đang nghiêng sang lập trường ôn hoà hơn trước.

“Nhiệm vụ kép của chúng tôi có rủi ro ở cả hai phía. Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải có cách tiếp cận cân bằng", Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem phát biểu hôm thứ Sáu. Khác với trước đây, ông lo ngại về việc không đạt mục tiêu lạm phát nhiều hơn so với mục tiêu việc làm.

“Tôi hài lòng với quyết định tháng 7, nhưng ngày càng cảm thấy không thoải mái nếu cứ lặp lại quyết định đó hết lần này đến lần khác", Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết đầu tuần này.

Từ nay đến cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed vào ngày 16–17/9 vẫn còn nhiều dữ liệu cần xem xét, bao gồm báo cáo lạm phát công bố tuần tới. Đây là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá liệu mức thuế nhập khẩu cao mới của chính quyền ông Trump có khiến lạm phát duy trì ở mức cao như phe “diều hâu” lo ngại, hay chỉ là tác động tạm thời như phe “bồ câu” lập luận.

Thị trường tài chính hiện đang cược vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,5 điểm phần trăm trong năm 2025.

Theo Reuters﻿

Anh Dũng

