BOJ tranh luận về khả năng tiếp tục tăng lãi suất

Trong đó có một báo hiệu về khả năng tăng lãi suất trong năm nay, bản tóm tắt ý kiến tại cuộc họp tháng 7 cho thấy.

BOJ không nên "bỏ lỡ cơ hội" tăng lãi suất

Một số thành viên trong hội đồng quản trị cũng cảnh báo về áp lực lạm phát gia tăng theo chiều hướng cứng rắn, nhấn mạnh quan điểm ngày càng tăng trong ngân hàng trung ương rằng các điều kiện để tăng chi phí vay vẫn ở mức thấp của Nhật Bản có thể được đưa ra trong những tháng tới.

Tại cuộc họp ngày 30-31/7, BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5% nhưng đã điều chỉnh tăng dự báo lạm phát và đưa ra triển vọng ít ảm đạm hơn về nền kinh tế so với ba tháng trước, duy trì kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất trong năm nay.

Trong khi một số thành viên cảnh báo về sự bất ổn kéo dài liên quan đến hậu quả từ thuế quan của Mỹ, một người hoan nghênh thỏa thuận thương mại của Nhật Bản với Mỹ là "tiến triển lớn" làm tăng khả năng đạt được dự báo của BOJ, bản tóm tắt cho biết vào sáng 8/8.

Một ý kiến khác cho biết, BOJ cần "ít nhất hai đến ba tháng nữa" để đánh giá tác động của thuế quan của Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng tác động đối với nền kinh tế Nhật Bản có thể vẫn "tối thiểu" nếu nền kinh tế Mỹ chịu được cú sốc tốt hơn so với dự đoán ban đầu.

"Trong trường hợp đó, BOJ có thể thoát khỏi lập trường chờ đợi và quan sát hiện tại, có lẽ sớm nhất là vào cuối năm nay", một thành viên giấu tên cho biết. Trong khi, một số thành viên khác trong hội đồng gồm chín thành viên cũng đưa ra tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Một ý kiến cho rằng, BOJ phải tiếp tục tăng lãi suất khi có thể vì lãi suất chính sách ở mức 0,5% hiện đang thấp hơn mức được coi là trung lập với nền kinh tế, đồng thời cho biết thêm rằng ngân hàng này không nên quá thận trọng và "bỏ lỡ cơ hội" tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, một ý kiến khác cho rằng: "Điều quan trọng là phải tăng lãi suất kịp thời" để tránh bị buộc phải tăng nhanh sau này và gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

Một số người cảnh báo về rủi ro lạm phát gia tăng, trong đó có một ý kiến cho rằng BOJ "hiện đang ở giai đoạn cần chú trọng hơn đến rủi ro tăng giá", bản tóm tắt cho biết.

"Dự báo lạm phát dường như đã đạt 2% và có lo ngại rằng chúng sẽ tiếp tục tăng", một ý kiến khác cho biết. Vị thành viên này nói thêm rằng so với tháng 4, khả năng Nhật Bản đạt được mục tiêu lạm phát của BOJ trong nửa đầu của dự báo ba năm cho đến năm tài chính 2027 là cao hơn.

Sự thận trọng về rủi ro lạm phát phù hợp với báo cáo triển vọng hàng quý được công bố sau cuộc họp tháng 7, trong đó BOJ lần đầu tiên nêu rõ rủi ro giá thực phẩm tăng liên tục làm gia tăng lạm phát trên diện rộng .

Quan điểm cứng rắn này trái ngược với việc tập trung vào rủi ro tăng trưởng giảm trong báo cáo trước đó của BOJ vào ngày 1/5, được công bố sau thông báo của ông Trump vào tháng 4 về việc áp thuế quan toàn diện lên hàng hóa của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Sự thay đổi này cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của BOJ về sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản nhờ thỏa thuận thương mại giữa Tokyo và Washington, theo đó sẽ giảm thuế nhập khẩu hàng hóa, bao gồm cả ô tô chủ lực của nước này.

Trước đó, hôm 31/7, Thống đốc Kazuo Ueda cho biết, Nhật Bản đang đạt được một số tiến triển hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của BOJ một cách bền vững và nhấn mạnh rằng lãi suất chính sách ở mức 0,5% vẫn rất thấp. "Chúng tôi sẽ không đợi cho đến khi lạm phát cơ bản ổn định ở mức 2%. Quyết định của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng lạm phát cơ bản sẽ đạt mức đó", Thống đốc Ueda nhấn mạnh.

Thống đốc Ueda cho biết, BOJ phải theo dõi sát sao giá thực phẩm và lạm phát tiêu dùng - đã duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trong hơn ba năm - có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát như thế nào.

Theo các nhà phân tích, các tín hiệu nhìn chung cho thấy BOJ đang chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới, đồng thời để ngỏ mọi lựa chọn về thời điểm chính xác. "Báo cáo triển vọng cho thấy rõ ràng BOJ đang bắt đầu đặt nền móng cho việc tăng lãi suất… BOJ dường như tự tin về triển vọng đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững. Có thể họ không vội vàng, nhưng đang báo hiệu rằng mọi cuộc họp chính sách từ bây giờ sẽ diễn ra”, Naomi Muguruma, chiến lược gia trái phiếu trưởng tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities cho biết./.

BOJ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9 và tháng 10, khi hội đồng quản trị tiến hành đánh giá hàng quý về dự báo tăng trưởng và giá cả. BOJ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm nay vào tháng 12. Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế dự báo BOJ sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay. Thị trường hoán đổi hiện phản ánh khả năng 54% BoJ nâng lãi suất lên 0.75% vào tháng 10 và 71% vào tháng 12.



