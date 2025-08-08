Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về khả năng gặp lãnh đạo Ukraine

08-08-2025 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông có thể tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi Mátxcơva và Kiev đạt được tiến triển trong một giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Nga Putin đưa ra phát biểu trên hôm 7/8, khi trả lời phỏng vấn các phóng viên sau cuộc hội đàm tại Mátxcơva với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Khi được hỏi về việc gặp trực tiếp lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Putin cho biết về nguyên tắc, ông không phản đối điều này. Tuy nhiên, “cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định để các cuộc đàm phán có thể diễn ra”, và “chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đạt được điều đó”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan ngày 7/8. (Ảnh: Điện Kremlin)

Cũng theo Tổng thống Nga, UAE có thể là một địa điểm “thích hợp” cho cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

“Nga có nhiều bạn bè sẵn sàng hỗ trợ. Một trong số đó là UAE. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đưa quyết định, nhưng đây sẽ là một trong những địa điểm khá phù hợp", ông Putin nói.

Bình luận về việc ai là người khởi xướng kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, Tổng thống Putin cho biết "cả hai bên đều thể hiện sự quan tâm”. Ông nói thêm: "Ai mở lời trước không còn quan trọng nữa".

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky tái khẳng định sự cởi mở của Ukraine đối với các cuộc đàm phán với Nga, bao gồm cả theo hình thức ba bên . Ông tuyên bố: "Ukraine không ngại các cuộc gặp gỡ và mong đợi cách tiếp cận quyết liệt tương tự từ phía Nga. Đã đến lúc chấm dứt xung đột“.

Tổng thống Trump: Ông Putin rất ‘chuyên nghiệp’

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

