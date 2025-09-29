Ukraine di rời nhà máy vũ khí sang quốc gia NATO: 'Lá chắn' mới chống tên lửa Nga

Tờ Business Insider mới đây đưa tin, Bộ Công nghiệp và Tài chính Đan Mạch đã thông báo hồi đầu tháng này rằng công ty công nghiệp quốc phòng Fire Point của Ukraine đang chuyển một số quy trình sản xuất sang Đan Mạch, coi đây là một bước đi quan trọng cho an ninh của Ukraine, đồng thời "tạo ra những cơ hội mới cho sự hợp tác với các công ty Đan Mạch và châu Âu".

Đây là bước đầu tiên trong sáng kiến mới mang tên "Xây dựng cho Ukraine", mà trong đó Đan Mạch đã phân bổ hơn 50 triệu USD để giúp các công ty công nghiệp quốc phòng Ukraine bắt đầu hoạt động tại nước này.

Dự án này cho phép các công ty Ukraine chế tạo vũ khí theo những cách thông thường hơn, thay vì che giấu hoặc phá vỡ quy trình sản xuất để tránh trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Đối với Đan Mạch và các nước đồng minh, sự hợp tác với các công ty công nghiệp quốc phòng Ukraine mang lại kinh nghiệm vô cùng quý báu về việc trực tiếp chế tạo vũ khí cho một cuộc chiến tranh lớn.

Thành phố Kharkov của Ukraine đã hứng chịu một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong thời gian qua. Ảnh: Global Images Ukraine

Giảm nhẹ các cuộc tấn công của Nga

Business Insider trích dẫn thông tin công khai cho biết, dự án này hiện chỉ bao gồm một công ty công nghiệp quốc phòng Ukraine. Công ty Fire Point - cũng sản xuất UAV và tên lửa - có kế hoạch sản xuất nhiên liệu tên lửa tại Đan Mạch để phục vụ chiến lược quốc phòng của Ukraine.

Các công ty công nghiệp quốc phòng Ukraine còn lại sản xuất lựu pháo, tên lửa, UAV… vẫn đang sản xuất trong nước.

Serhiy Goncharov - Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (NAUDI), đại diện cho khoảng 100 công ty - cho biết đây là một bước đi được ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hoan nghênh, mang lại cho Ukraine nhiều lựa chọn sản xuất hơn, với mức độ nguy hiểm thấp hơn.

Ông nói thêm rằng khoản tài trợ này cũng giúp ích các nhà sản xuất Ukraine - những người có năng lực sản xuất lớn hơn nhiều nhưng bị hạn chế bởi ngân sách quốc phòng của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng chỉ ra rằng kế hoạch mới này đồng nghĩa với việc "sản xuất không thể bị dừng lại bởi các cuộc tấn công của Nga".

Theo Business Insider, tại Ukraine, một số cơ sở sản xuất vũ khí đã bị tấn công. Ví dụ, Nhà máy Malyshev - nơi sản xuất xe tăng - đã nhiều lần bị tên lửa Nga tấn công, nhưng đã có thể khắc phục thiệt hại và tiếp tục hoạt động.

Sáng kiến mới này sẽ giúp hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine an toàn hơn nhiều. Nga trước đây đã từng đe dọa tấn công các mục tiêu phương Tây, chẳng hạn như tuyên bố rằng họ có thể nhắm vào bất kỳ căn cứ nào có máy bay F-16 của Ukraine. Tuy nhiên, Nga chưa thực hiện bất kỳ cuộc tấn công lớn nào, vì làm như vậy có thể gây ra một cuộc xung đột lớn với NATO.

Chia nhỏ hoạt động sản xuất

Tại Đan Mạch, rủi ro đối với các công ty công nghiệp quốc phòng Ukraine là thấp hơn nhiều so với ở trong nước họ, vì không phải lên kế hoạch phòng ngừa các cuộc tấn công của Nga.

Giám đốc điều hành NAUDI Goncharov cho biết các công ty công nghiệp quốc phòng tại Ukraine phải linh hoạt, sẵn sàng thay đổi địa điểm nhanh chóng và có hầm trú ẩn khi sản xuất trong nước. Đây là những động thái đòi hỏi kế hoạch và nguồn lực bổ sung. Ông nói rằng điều kiện lý tưởng nhất là các nhà sản xuất nên làm việc dưới lòng đất, nhưng điều đó rất tốn kém và không phải lúc nào cũng khả thi.

Thiệt hại về máy móc trong các cuộc tấn công có thể dẫn đến sự chậm trễ sản xuất hàng tháng trời và có nguy cơ ảnh hưởng tới các hợp đồng giúp các công ty duy trì hoạt động. Ông Goncharov nói rằng các cuộc tấn công cũng có thể gây ra sự mất mát "đau lòng" về nhân sự lành nghề của Ukraine.

Misha Rudominski - CEO của Himera, một công ty Ukraine sản xuất hệ thống truyền thông an ninh - chia sẻ với Business Insider rằng công ty của ông phải chia nhỏ hoạt động sản xuất tại các địa điểm khác nhau và lưu trữ hàng hóa ở một nơi khác.

Điều này nhằm tránh tạo ra một mục tiêu lớn "đáng giá" cho Nga tấn công. Ông cho biết nhiều công ty chia nhỏ hoạt động sản xuất thành "5, 10, 15 địa điểm", thường chỉ có vài chục người tại mỗi địa điểm. Ông cũng cho biết các hoạt động quy mô lớn, tập trung là khá hiếm, trừ khi chúng diễn ra dưới lòng đất.

Một thiết bị không người lái hải quân Magura đang tuần tra trên mặt nước tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào tháng 4/2024. Ảnh: Getty

Một cú hích cho Đan Mạch

Theo Business Insider, Đan Mạch coi việc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine là một cách để củng cố sức mạnh của mình, đặc biệt là khi nước này từng đưa ra cảnh báo giống như nhiều quốc gia châu Âu khác rằng Nga có thể tấn công một nước NATO trong những năm tới.

Khi lần đầu công bố sáng kiến "Xây dựng cho Ukraine" hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Poulsen cho biết sáng kiến này "sẽ giúp Lực lượng Vũ trang Đan Mạch dễ dàng tiếp cận hơn với một số công nghệ và kinh nghiệm mới nhất từ Ukraine".

Bộ trưởng Công nghiệp và Kinh doanh Đan Mạch Morten Bodskov cho biết mối quan hệ đối tác mới "đưa chúng ta đến gần hơn với việc hiện thực hóa tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Đan Mạch."

Ông nói rằng, thông qua một tình huống "bi thảm", ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã rút ra được những bài học và tích lũy được những kinh nghiệm quý báu "mà ngành công nghiệp của chúng ta [Đan Mạch] giờ đây có thể dễ dàng hưởng lợi hơn".

Đan Mạch trước đây từng bày tỏ mong muốn học hỏi từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Poulsen nói với Business Insider hồi tháng 2 rằng ông muốn các công ty công nghiệp quốc phòng Đan Mạch hợp tác và học hỏi từ các công ty Ukraine để họ có thể "truyền lại một số bài học kinh nghiệm".

"Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều điều cần học hỏi từ Ukraine," ông nói, đặc biệt là về tốc độ sản xuất.

Theo Business Insider, Đan Mạch không phải là trường hợp duy nhất. Các quan chức NATO đã ca ngợi tốc độ và sự đổi mới của Ukraine và cho rằng các công ty phương Tây nên lưu ý.

Việc dự án có thể mở rộng quy mô nhanh chóng như thế nào là chìa khóa đối với Ukraine, khi nước này tiếp tục nỗ lực phòng thủ trước sức mạnh quân sự lớn hơn nhiều của Nga. Nhưng điều này cũng vì lợi ích lâu dài của Ukraine, khi nước này tìm cách hội nhập sâu hơn vào mạng lưới quốc phòng của châu Âu.

Đó là điều mà Bộ Quốc phòng Đan Mạch từng lưu ý vào tháng 6, cho biết sáng kiến này cuối cùng sẽ "đảm bảo mức độ hội nhập cao hơn của Ukraine vào ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu".

Giám đốc điều hành NAUDI Goncharov cho biết Ukraine rất muốn hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine không chỉ là nơi các đối tác có thể gửi tiền hoặc thiết bị, mà còn "có thể cung cấp kiến thức, chuyên môn và công nghệ của chúng tôi để cùng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của châu Âu ở nước ngoài và cả nhu cầu của Ukraine".

Theo Business Insider