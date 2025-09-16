Ông Medvedev ra cảnh báo nếu EU tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

EC đang cân nhắc về ý tưởng sử dụng tiền mặt gửi tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu từ các trái phiếu đáo hạn mà Nga sở hữu để tài trợ cho một "khoản vay bồi thường" cho Ukraine.

Hãng Reuters đưa tin, vào ngày 15/9, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ truy tố bất kỳ quốc gia châu Âu nào tìm cách chiếm đoạt tài sản của nước này sau khi có thông tin Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách tận dụng hàng trăm tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã ban hành lệnh cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, đồng thời phong tỏa 300-350 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga, chủ yếu là trái phiếu chính phủ châu Âu, Mỹ và Anh được lưu giữ tại một trung tâm lưu ký chứng khoán châu Âu.

Các quân nhân Nga tham dự buổi lễ nhận xe mới và thiết bị quân sự do phong trào "Mặt trận Nhân dân" của Nga bàn giao cho lực lượng quân đội tham gia cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen muốn EU tìm ra một phương thức mới để viện trợ quân sự cho Ukraine bằng cách sử dụng số dư tiền mặt liên quan đến tài sản của Nga bị đóng băng tại châu Âu.

Tờ Politico đưa tin EC đang cân nhắc về ý tưởng sử dụng tiền mặt gửi tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu từ các trái phiếu đáo hạn mà Nga sở hữu để tài trợ cho một "khoản vay bồi thường" cho Ukraine.

Trong bối cảnh đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã viết trên Telegram vào ngày 15/9 rằng, "nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia EU" mà ông cho rằng đang cố gắng chiếm đoạt tài sản của Nga "cho đến cuối thế kỷ này".

Nga sẽ truy tố các quốc gia châu Âu bằng "mọi cách có thể" và tại "tất cả các tòa án quốc tế và quốc gia có thể" cũng như "ngoài tòa án", ông Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - cho biết.

Nga cho biết bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của họ đều đồng nghĩa với "hành vi trộm cắp" của phương Tây và sẽ làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu và tiền tệ của Mỹ và Châu Âu.

Theo Reuters, các quốc gia châu Âu cáo buộc rằng Nga phải chịu trách nhiệm về sự tàn phá tại Ukraine trong cuộc xung đột trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, một số ngân hàng đã cảnh giác với tiền lệ rằng việc tịch thu tài sản của chính phủ có thể ảnh hưởng đến lòng tin của các chính phủ nước ngoài trong việc giữ tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ phương Tây.

Đầu tháng này, ông Medvedev từng tuyên bố Nga sẽ kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine và nhắm vào bất động sản của Anh trên toàn thế giới sau khi London cho biết đã chi khoảng 1,3 tỷ USD tiền huy động được từ tài sản bị đóng băng của Nga để mua vũ khí cho Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước RIA (Nga) cho biết phương Tây đã đầu tư trực tiếp nước ngoài tổng cộng 285 tỷ USD vào nền kinh tế Nga, và số vốn này có thể gặp rủi ro nếu tài sản của Nga bị tịch thu.

