Một thành viên NATO mua 3 tàu ngầm mới

Thỏa thuận nằm trong khuôn khổ chương trình Orka (cá voi sát thủ) nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Ba Lan. Đây cũng là một trong những thỏa thuận mua sắm lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư (26/11), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết: "Thụy Điển đã đưa ra lời đề nghị tốt nhất về mọi tiêu chí, thời gian giao hàng và khả năng hoạt động của tàu ngầm, đặc biệt trên Biển Baltic".

Ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ước tính giá trị của thỏa thuận vào khoảng 10 tỷ zloty (2,73 tỷ USD) và cho biết Thụy Điển đã cam kết mua một số vũ khí từ Ba Lan như một phần của thỏa thuận hợp tác rộng hơn, đồng thời cung cấp một tàu ngầm huấn luyện cho Hải quân Ba Lan.

Tàu ngầm A26 Blekinge thế hệ thứ 5.

Loại tàu ngầm được chuyển giao cho Ba Lan là A26 Blekinge - một trong những lớp tàu mới nhất do Thụy Điển phát triển. Việc bàn giao ban đầu dự kiến bắt đầu vào năm 2030, với điều kiện hợp đồng được ký kết trong quý I năm 2026.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết: "Thỏa thuận này tạo ra một hệ thống chung cho các hoạt động ở Biển Baltic và tăng cường khả năng tương tác giữa hải quân Thụy Điển và Ba Lan".

Ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cũng nhấn mạnh, thỏa thuận này là minh chứng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Thụy Điển.

Tàu ngầm A-26 lớp Blekinge mới do Thụy Điển phát triển được mô tả là tàu ngầm thế hệ thứ năm đầu tiên trên thế giới, thiết kế để đáp ứng các yêu cầu Chiến dịch Đa miền (MDO) của NATO. Tàu ngầm tích hợp đầy đủ các tính năng gồm: Tàng hình, tác chiến dưới đáy biển, tấn công chính xác tầm xa và thu thập thông tin tình báo tiên tiến.

Theo nguồn dữ liệu quân sự, tàu ngầm lớp A26 Blekinge có lượng giãn nước khoảng 1.925 tấn khi nổi và 2.100 tấn khi lặn, chiều dài 66,1 mét, rộng 6,75 mét và độ mớn nước 6 mét.

Hệ thống động lực bao gồm hai động cơ diesel-điện và bốn đơn vị AIP Kockums MkV V4-275R Stirling, cho phép tàu hoạt động 45 ngày và tốc độ lặn tối đa của nó đạt khoảng 20 km/h. Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn dao động từ 17 đến 26 người, có thể mở rộng lên 35 người nếu có lực lượng tác chiến đặc biệt trên tàu.

Tàu trang bị bốn ống phóng ngư lôi 533 mm có khả năng bắn ngư lôi hạng nặng Torped 62 hoặc Torped 63 và hai ống phóng 400 mm cho ngư lôi hạng nhẹ Torped 47, còn được gọi là Saab (SLWT). Hệ thống tải trọng mô-đun hỗ trợ tích hợp tên lửa hành trình hoặc đạn dược triển khai dưới đáy biển, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Thân tàu A26 được gia cố để chống va đập, cho phép hoạt động trong môi trường có nhiều mìn như Biển Baltic.