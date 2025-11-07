“Đồng minh đặc biệt” của Nga lộ diện, Moscow tung đòn lớn - cựu quan chức NATO giục đưa quân sang Ukraine

Nga tiến công theo hướng Zaporizhia

TSN đưa tin ngày 6/11 cho biết, khi mọi sự chú ý hiện tập trung vào Pokrovsk (vùng Donetsk) thì quân đội Nga đang âm thầm và nhanh chóng mở rộng hướng tiến công về Zaporizhia.

Thông tin này được quân nhân Ukraine Stanislav Bunyatov, mật danh “Osman”, tiết lộ: “Trong khi chúng ta [Ukraine] tập trung vào Pokrovsk, đối phương đang di chuyển rất nhanh dọc theo sườn phải theo hướng Zaporizhia, bỏ qua toàn bộ tuyến phòng thủ ở phía nam qua khu vực Dnipropetrovsk,” ông nói.

Theo các nhà phân tích, một “vùng xám” mới đang hình thành gần làng Mala Tokmachka, tỉnh Zaporizhia – nơi quân Nga đã cố gắng mở một mũi đột phá quy mô lớn bằng xe bọc thép.

Lực lượng Phòng thủ miền Nam Ukraine xác nhận Nga đang tận dụng điều kiện thời tiết – cụ thể là lớp sương mù dày đặc bao phủ Zaporizhia suốt nhiều ngày – để thâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ của Kiev.

“Ở các khu vực tiền tuyến này, chúng tôi liên tục tiến hành các hoạt động tìm kiếm, tấn công và tiêu diệt các nhóm phá hoại của đối phương,” phía Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine gặp nhiều bất lợi trước quân đội Nga. Ảnh: NYT

Chuyên gia quân sự Ukraine Vladislav Seleznyov cũng thừa nhận tình hình căng thẳng. “Hôm nọ, tôi có dịp nói chuyện với người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam, Đại tá Vladyslav Voloshyn. Ông ấy nói rằng điểm nóng nhất nằm ở phía đông Zaporizhia – nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn,” Seleznyov cho biết.

Theo ông, khu vực này hiện chiếm khoảng 13% tổng số hoạt động tấn công của Nga. Trong tuần qua, khoảng 40% diện tích tại đây đã nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow. “Dù chiến sự ở Pokrovsk vẫn dữ dội, tốc độ tiến công của Nga tại đó chậm hơn nhiều so với hướng đông Zaporizhia – nơi truyền thông gần như chưa đề cập,” ông nhấn mạnh.

Chuyên gia này cảnh báo: “Chúng ta cần khẩn trương ổn định tình hình mặt trận tại đây, vì đòn tiến công của đối phương không chỉ gây sức ép lên sườn trái của lực lượng phòng thủ Zaporizhia, mà còn đe dọa cả Pokrovska và Myrnograd. Nga đang tìm cách kiểm soát các tuyến hậu cần – yếu tố sống còn để duy trì hệ thống phòng thủ của chúng ta.”

Cựu quan chức NATO thúc giục đưa quân tới Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cảnh báo rằng nếu châu Âu không nhanh chóng tăng cường hiện diện quốc phòng, Ukraine có nguy cơ bị cuốn vào một “cuộc chiến dai dẳng” và dần đánh mất lãnh thổ.

Theo Rasmussen, các nước châu Âu cần chuyển từ các biện pháp gia tăng nhỏ lẻ sang hành động mang tính quyết định hơn – bao gồm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay không người lái, và lực lượng quân sự tại các quốc gia NATO giáp biên giới Ukraine. “Sự hiện diện đó sẽ buộc Nga phải coi bất kỳ cuộc tấn công nào là hành động chống lại toàn bộ Liên minh,” ông nói.

Ông kêu gọi tạo ra một “lá chắn trên không” để giúp Ukraine tự vệ trước tên lửa và UAV Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai lực lượng châu Âu trên lãnh thổ Ukraine trước khi có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào – thay vì chờ đợi một “liên minh chậm trễ”.

Rasmussen lập luận rằng nếu không có những bước đi như vậy, Moscow sẽ không có động lực ngồi vào bàn đàm phán, “vì họ vẫn tin rằng cơ hội chiến thắng nằm trong tầm tay”.

Ông cũng kêu gọi Đức tiên phong cung cấp tên lửa tầm xa Taurus – động thái có thể thúc đẩy Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kyiv.

Ngoài ra, cựu Tổng thư ký NATO tiết lộ ông đang thảo luận với các thủ đô châu Âu – trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Anh – về một “công thức đảm bảo an ninh” cho Ukraine, tương tự như thỏa thuận mà Mỹ đã ký với một đối tác khác gần đây.

Rasmussen kết luận: “Nếu không có những thay đổi chiến lược thực sự, nguy cơ cuộc chiến này biến thành một quá trình mất dần lãnh thổ kéo dài sẽ ngày càng hiện hữu.”