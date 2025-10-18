Ông Adam Bartosevich - Phó chủ tịch của WB Group đã chia sẻ ý kiến trong một cuộc phỏng vấn đồng thời nhấn mạnh bây giờ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương thực sự đang bù đắp lại thời gian đã mất.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình, ông Bartosevich đã đưa ra ý tưởng rằng Hoa Kỳ đã đầu tư và tiếp tục chi thêm hàng tỷ đô la vào các chương trình sau đó đã phải đóng cửa.

“Tôi muốn đề cập đến sự thật thú vị này. Tôi muốn hỏi tất cả những người đối thoại nước ngoài xem họ có hiểu tại sao Nga chưa phát triển đạn dược hiệu chỉnh GPS không?”, phó chủ tịch Tập đoàn WB nói.

Đáp lại người dẫn chương trình nói rằng bản thân không hiểu và ông Bartosevich tiếp tục: "Chúng ta đã chi hàng tỷ đô la cho việc đó. Vậy câu trả lời cho điều này là gì? Vâng, chúng ta chỉ làm điều đó một cách ngu ngốc. Bởi vì phải khẳng định rằng tác chiến điện tử là một trong những khía cạnh hiển nhiên của cuộc xung đột với Nga".

Tác chiến điện tử Nga đã làm mất hiệu quả của nhiều vũ khí dẫn đường tinh vi do NATO chế tạo.

Các nhà phân tích đồng ý rằng hiện tại đã có những vấn đề liên tục về hàng hải ở miền Bắc Ba Lan, điều này cũng khiến cho việc giao thông trên biển Baltic trở nên nguy hiểm.

Ông Adam Bartosevich chỉ ra rằng để giành được lợi thế trước đối phương, cần phải làm họ mất phương hướng hoặc khiến hệ thống đối địch không hoạt động.

Phó chủ tịch của WB Group cho biết: "Tôi đã nhìn thấy máy bay không người lái của Nga được trang bị hệ thống gây nhiễu GPS, được chế tạo vào năm 2016, tức là trước cuộc chiến Ukraine nổ ra, mặc dù khó có thể gọi những điều xảy ra vào năm 2014 là gì khác ngoài một cuộc chiến toàn diện".

Theo ông Bartosevich, các nước NATO hiện đang thực sự bù đắp thời gian đã mất trong việc chống lại tác chiến điện tử, nhưng số tiền đã bỏ ra thì không thể thu hồi lại.

“Tầm nhìn cho rằng tác chiến điện tử sẽ trở thành yếu tố chính trong cuộc xung đột với Nga đã dẫn dắt chúng ta trong nhiều thập kỷ. Chúng ta chỉ không muốn thấy điều đó. Và một số hệ thống khác nhau đã được NATO tạo ra mà không để ý đến thực tế này”, ông Adam Bartosevich kết luận.