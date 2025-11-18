Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đức cảnh báo Nga có thể hành động với NATO sớm hơn dự kiến, Moscow lập tức phản ứng

18-11-2025 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, có ý kiến cho rằng: Châu Âu vừa trải qua mùa hè hòa bình cuối cùng.

Tiêu điểm

Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng họ có kế hoạch tấn công NATO, gọi đó là "vô lý".

Bối cảnh

Phản ứng được Nga đưa ra sau phát ngôn mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, khi ông cảnh báo rằng Moscow có thể tấn công NATO sớm hơn dự kiến.

Họ nói gì - nghĩ gì

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius: "Các chuyên gia quân sự và cơ quan tình báo có thể ước tính thời điểm Nga tái xây dựng lực lượng đủ để tấn công một thành viên NATO ở phía Đông. Chúng tôi từng nói rằng khả năng này có thể xảy ra từ năm 2029 trở đi. Tuy nhiên, hiện nay một số ý kiến cho rằng điều đó có thể xảy ra sớm nhất là vào năm 2028, thậm chí có người tin rằng chúng ta vừa trải qua mùa hè cuối cùng của hòa bình".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng những phát ngôn của ông Pistorius không "giúp cải thiện tình hình", và có thể khiến Nga phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa: "Nga không chủ trương đối đầu với NATO. Nhưng chúng tôi có thể buộc phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh quốc gia".

Đáng chú ý

Ông Pistorius bày tỏ lo ngại về tình trạng quân đội Đức, cho rằng lực lượng này đang ở trong tình trạng tồi tệ — với cơ sở hạ tầng "xuống cấp một phần" và quân số "giảm mạnh". Ông nhấn mạnh rằng quân đội cần được cải tổ khẩn cấp, từ khâu mua sắm, dự trữ vũ khí đến nhân lực, trong bối cảnh nguy cơ Nga tấn công ngày càng rõ rệt.

