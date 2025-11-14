Áp hơn 2 vạn lệnh trừng phạt Nga, Mỹ thừa nhận một điều về Moscow, ‘đá quả bóng’ sang châu Âu

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã gần như hết các mục tiêu khả thi để trừng phạt Moscow, sau động thái mới nhất là đưa 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga vào danh sách đen.

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh trừng phạt mới đối với tập đoàn năng lượng Lukoil và Rosneft của Nga. Theo Ngoại trưởng Rubio, động thái này được thực hiện theo đề nghị của Ukraine và những người ủng hộ nước này.

Kể từ xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, Mỹ và phương Tây đã áp hơn 25.000 lệnh trừng phạt khác nhau đối với Moscow. ﻿

Washington cũng ngăn chặn nỗ lực bán tài sản nước ngoài của Lukoil cho một công ty kinh doanh năng lượng có trụ sở tại Thụy Sĩ, mà Bộ Tài chính Mỹ cho rằng có quan hệ với chính phủ Nga.

“Chúng tôi đã nhắm đến các công ty dầu mỏ lớn của họ, đó là điều mà mọi người đều mong muốn”, ông Rubio nói với phóng viên ngày 12/11. “Tôi không biết còn phải làm gì nữa. Ý tôi là, chúng tôi đang cạn kiệt những biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề này”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết thêm rằng việc nhắm mục tiêu vào “hạm đội bóng tối của Nga” – những tàu chở dầu mà các chính phủ phương Tây cáo buộc vận chuyển dầu Nga một cách bí mật bất chấp các biện pháp trừng phạt – giờ đây nên thuộc về các quốc gia châu Âu, vì “nhiều trường hợp đang xảy ra ở những khu vực gần họ hơn nhiều”.

Mỹ và các đồng minh đã tìm cách làm tê liệt kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt và tạo lợi thế cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, Moscow khẳng định nền kinh tế vẫn thích nghi với lệnh trừng phạt bằng cách chuyển hướng thương mại sang các thị trường ngoài phương Tây.

Trong khi đó, Ukraine đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng, với các báo cáo cho thấy nước này có thể cạn kiệt tiền mặt ngay từ tháng 2 năm sau nếu không được phương Tây tăng viện trợ. Liên minh Châu Âu đang thúc đẩy một “khoản vay bồi thường” trị giá 140 tỷ euro (160 tỷ USD) để duy trì hoạt động của Kiev. EU cũng xúc tiến phương án sử dụng tài sản quốc gia bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp – một động thái bị Moscow lên án là hành vi trộm cắp trắng trợn.

Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn số tiền bị phong tỏa của Nga thông qua trung tâm thanh toán Euroclear, đã chặn đề xuất này, đồng thời yêu cầu các quốc gia phương Tây khác chia sẻ rủi ro tài chính và pháp lý.

Tham khảo: RT﻿