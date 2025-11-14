Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Miếng bánh' 22 tỷ USD của Nga đang thành mục tiêu săn đón từ Á sang Âu: Moscow sẽ mặc kể để Mỹ lại đóng băng tài sản?

14-11-2025 - 08:45 AM | Tài chính quốc tế

Khi hạn chót ngày 21/11 để tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ đang tới gần, các tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil đang trở thành mục tiêu săn đón của nhiều bên, từ Ai Cập đến Kazakhstan.

Trước đó, Washington đã liệt Lukoil vào danh sách trừng phạt như một phần trong nỗ lực buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán về Ukraine, đồng thời chặn đứng thương vụ bán tài sản quốc tế của Lukoil cho hãng giao dịch năng lượng Gunvor.

Các lệnh cấm mới đã khiến hoạt động của Lukoil gặp khủng hoảng ở nhiều nơi, từ mỏ dầu Iraq, trạm xăng ở Phần Lan cho đến nhà máy lọc dầu Burgas ở Bulgaria. Khi đế chế năng lượng này bắt đầu “rệu rã”, nhiều chính phủ và doanh nghiệp đang chờ cơ hội mua lại tài sản của Lukoil với giá rẻ.

Tại Kazakhstan, tập đoàn dầu khí quốc doanh KazMunayGas đang xem xét đề xuất mua lại cổ phần của Lukoil tại dự án khí ngưng tụ Karachaganak - một trong những mỏ khí lớn nhất thế giới, nơi có sự tham gia của Eni, Shell, Chevron và KazMunayGas. Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết mọi thay đổi về đối tác sẽ được các bên trong dự án thống nhất “có tính đến các yếu tố trừng phạt”.

Ở châu Phi, Shell được cho là đang quan tâm đến các mỏ dầu nước sâu của Lukoil tại Ghana và Nigeria, trong khi tại Ai Cập, tập đoàn Nga đã thông báo với chính phủ về khả năng bán lại 3 lô khai thác hiện có. Song, Bộ Dầu mỏ Ai Cập chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tại Moldova, chính phủ đã bắt đầu đàm phán quốc hữu hóa cơ sở hạ tầng của Lukoil tại sân bay Chișinău, nơi tập đoàn Nga hiện sở hữu kho nhiên liệu và hệ thống tiếp nhiên liệu duy nhất. Ở Bulgaria, quốc hội đã thông qua quy định cho phép tiếp quản nhà máy lọc dầu Burgas, trong khi Azerbaijan’s Socar và Cengiz Holding của Thổ Nhĩ Kỳ từng cùng nộp hồ sơ mua lại cơ sở này trước khi lệnh cấm được áp dụng.

Các chuyên gia cho rằng Lukoil đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bán, toàn bộ tiền thu được có thể bị Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa, còn nếu trì hoãn, nhiều tài sản sẽ bị chính phủ sở tại tịch thu hoặc đóng băng.

Sergey Vakulenko, chuyên gia của Trung tâm Carnegie về Nga - Á - Âu, nhận định: “Lukoil có thể chọn cách của Rosneft, đó là để tài sản bị tạm quản lý nhưng vẫn giữ quyền sở hữu.”

Theo các chuyên gia Nga, Lukoil dường như không còn lý do để vội vàng hành động.

“Nếu tài sản bị đóng băng thì cứ để đó. Khi chiến sự ở Ukraine kết thúc, có thể các lệnh trừng phạt sẽ được nới lỏng, đó mới là lựa chọn ít rủi ro hơn,” nhà phân tích Igor Yushkov bình luận.

Tham khảo Reuters﻿

Vu Lam

Nhịp Sống Thị Trường

