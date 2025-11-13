Khó cưỡng lại nhiên liệu giá rẻ của Moscow, một khách hàng âm thầm xây dựng đội tàu bóng tối để nhập khẩu khí đốt Nga giữa 'bão' trừng phạt

Trung Quốc đang âm thầm xây dựng một “đội tàu bóng tối” để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Động thái này có thể giúp Moscow lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác năng lượng giữa Bắc Kinh và Điện Kremlin.

Là nhà nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, Trung Quốc vốn đang mua lượng lớn khí đốt Nga qua đường ống, thường với mức giá chiết khấu. Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện đang mở rộng nhập khẩu qua đường biển nhằm đa dạng hóa nguồn cung và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Moscow.

Với Nga, xuất khẩu LNG là trụ cột trong chiến lược năng lượng sau khi châu Âu giảm nhập khẩu. Sau khi mất phần lớn thị trường truyền thống tại EU, Nga đang cấp bách tìm kiếm khách hàng mới thay thế.

Mặc dù kế hoạch này còn ở giai đoạn đầu, dữ liệu hàng hải cho thấy mô hình sở hữu và vận chuyển của tàu Trung Quốc đang dần giống với mạng lưới "tàu bóng tối" vận chuyển dầu Nga nhằm né lệnh trừng phạt.

Một ví dụ là tàu CCH Gas, được cho là ẩn định vị khi đến gần một cảng Trung Quốc do chở hàng hóa Nga nằm trong diện trừng phạt, theo dữ liệu vệ tinh và theo dõi hàng hải. Chủ sở hữu đăng ký của tàu này, CCH-1 Shipping Co., có liên quan tới một địa chỉ đăng ký doanh nghiệp tại Hồng Kông nhưng trùng với Samxin Secretarial Services Ltd. - công ty “vỏ bọc” dùng để che giấu chủ sở hữu thực. Phương thức này tương tự mô hình được sử dụng trong các giao dịch nhiên liệu của Iran và Nga.

Một tàu khác, Kunpeng, được phát hiện ở vùng biển Singapore gần đây sau khi đổi tên và chuyển quyền sở hữu sang các công ty đăng ký tại Trung Quốc và Quần đảo Marshall – những công ty trước đây từng tham gia giao dịch năng lượng Nga.

Nga bắt đầu xây dựng hạm đội LNG “bóng tối” từ năm ngoái, với hơn chục tàu đăng ký dưới tên các công ty bình phong. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu tăng cường trừng phạt ngành năng lượng Nga do cuộc xung đột với Ukraine.

Tuy nhiên, vận chuyển LNG phức tạp hơn nhiều so với dầu thô. LNG phải được giữ ở nhiệt độ -162°C, đòi hỏi các tàu chở chuyên dụng có hệ thống bảo quản lạnh tiên tiến. Trong khi toàn cầu có khoảng 8.000 tàu chở dầu, thì đội tàu LNG chỉ khoảng 800 chiếc, khiến việc “ẩn danh” gần như bất khả thi.

Theo công ty cung cấp dữ liệu thị trường LSEG, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong 10 tháng đầu năm nay giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 25,2 triệu tấn.

Tuy nhiên, chỉ trong tháng 10, xuất khẩu lại tăng 21% lên mức cao kỷ lục, sau khi dự án Arctic LNG 2 bắt đầu đi vào hoạt động.

Lượng LNG xuất khẩu của Nga trong tháng 10 đạt 3,4 triệu tấn, là mức cao kỷ lục theo tháng. Con số này cũng tăng gần 27% so với tháng trước đó. Cụ thể, lượng hàng xuất từ nhà máy Yamal LNG của Novatek đã tăng 8% lên 1,76 triệu tấn.

﻿Dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler và LSEG cho thấy, Trung Quốc đã tiếp nhận lô hàng LNG đầu tiên từ dự án Arctic LNG 2 của Nga vào cuối tháng 8, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Kể từ đó, đã có 13 tàu chở dầu từ dự án Arctic LNG 2 dỡ hàng tại cảng LNG Bắc Hải ở miền nam Trung Quốc.

Tham khảo: United24 Media﻿