Mỹ trừng phạt 'ông lớn' dầu khí Nga, quốc gia châu Âu gặp nguy, chỉ còn xăng dầu dùng trong hơn 1 tháng

Bulgaria hiện chỉ còn đủ nguồn xăng dầu trong hơn một tháng khi nước này chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp đặt lên tập đoàn dầu khí Nga Lukoil.

Tháng trước, Mỹ và Anh đã áp đặt trừng phạt lên Lukoil và Rosneft – 2 công ty dầu khí lớn nhất của Nga – vì cuộc xung đột với Ukraine. Lukoil sở hữu nhà máy lọc dầu Burgas tại Bulgaria với công suất 190.000 thùng/ngày, đáp ứng 80% nhu cầu nhiên liệu trong nước. Công ty này cũng vận hành hơn 200 trạm xăng, cùng mạng lưới vận chuyển và kho nhiên liệu tại Bulgaria.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/11, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nhiên liệu trong mùa đông tại Bulgaria.

Hãng tin quốc gia BTA dẫn lời ông Assen Asenov, Chủ tịch cơ quan dự trữ quốc gia Bulgaria, cho biết nước này hiện có dự trữ xăng đủ cho 35 ngày và dầu diesel đủ cho hơn 50 ngày.

Các chuyên gia năng lượng cho biết Bulgaria vẫn có một lượng đáng kể dầu thô và sản phẩm dầu mỏ nằm ngoài lãnh thổ, nhưng cần phải nhập khẩu sớm trước khi mạng lưới đường ống của Lukoil bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt.

“Khoảng 50% lượng nhiên liệu thành phẩm hiện được lưu giữ tại các nước EU khác, cùng với một phần dầu thô. Chính phủ cần khởi động ngay các hợp đồng nhập khẩu càng sớm càng tốt”, ông Martin Vladimirov, Giám đốc Chương trình Năng lượng và Khí hậu tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ ở Sofia, nhận định.

Bulgaria, dự kiến chuyển sang sử dụng đồng euro vào ngày 1/1/2026, đã bắt đầu triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung kể từ khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt hồi tháng trước. Chính phủ đã tạm thời cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, chủ yếu là dầu diesel và nhiên liệu hàng không, sang các nước EU.

Tuần trước, Quốc hội Bulgaria đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ tiếp quản nhà máy lọc dầu Burgas và bán lại cho chủ sở hữu mới, nhằm bảo vệ cơ sở này khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đầu tuần này, các cơ quan chức năng Bulgaria đã tiến hành kiểm tra và áp dụng các biện pháp an ninh tại nhà máy Burgas, với lý do “bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu của quốc gia”.

Ngoài nhà máy lọc dầu ở Bulgaria, công ty còn sở hữu các nhà máy lọc dầu ở Romania và Hà Lan, cùng mạng lưới khoảng 5.000 trạm xăng tại châu Âu. Tổng giá trị tài sản nước ngoài của Lukoil ước tính khoảng 10 tỷ USD.

Tham khảo: Reuters﻿