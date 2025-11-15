Ukraine đánh 'cảng dầu số 2 của Nga', khói trùm Novorossiysk — Moscow đáp trả bằng 430 UAV và 18 tên lửa

Tờ Newsweek (Mỹ) ngày 14/11 đưa tin, Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga - động cơ sinh lợi cho nền kinh tế thời chiến của Nga, để tăng áp lực tài chính lên Moscow trong cuộc xung đột giữa hai nước.



Veniamin Kondratyev - Thống đốc vùng Krasnodar của Nga, bao gồm Novorossiysk - cho biết thành phố cảng ven Biển Đen này "chịu thiệt hại nặng nề nhất" trong số các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Ukraine vào đêm 13/11.

Ông Kondratyev cho biết kho dầu, cảng container, các cơ sở ven biển và một tàu dân sự trong cảng đã bị trúng bom. Các tòa nhà chung cư cũng bị hư hại, khiến nhiều người bị thương.

Hình ảnh được truyền thông nhà nước Ukraine chia sẻ cho thấy hậu quả từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng biển Novorossiysk của Nga - cảng biển quan trọng cho xuất khẩu dầu mỏ, vào ngày 14/11/2025. Ảnh: Ukrinform

Hãng thông tấn Reuters (Anh) trích dẫn hai nguồn tin giấu tên trong ngành đưa tin, cuộc tấn công Novorossiysk đã làm ngừng hoạt động xuất khẩu dầu từ cảng này và công ty độc quyền về đường ống dẫn dầu Transneft của Nga đã ngừng cung cấp dầu thô tại đây.

Một nguồn tin giấu tên từ Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã xác nhận vụ tấn công Novorossiysk. Nguồn tin cho biết Novorossiysk là cảng xuất khẩu dầu lớn thứ hai của Nga, đồng thời nói thêm rằng vụ tấn công đã làm hư hại các điểm nạp dầu tại cầu tàu, cơ sở hạ tầng đường ống và các trạm bơm, gây ra một đám cháy lớn.

"Mỗi nhà máy lọc dầu hoặc kho cảng dầu bị ảnh hưởng sẽ khiến cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin thiệt hại hàng triệu USD", nguồn tin giấu tên từ SSU nói với hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin đám cháy tại kho dầu Sheskharis đã được dập tắt và các cảng container DeloPorts tại Novorossiysk đã hoạt động bình thường sau các cuộc tấn công.

Nga phát động cuộc tấn công lớn vào Ukraine

Trong khi đó, Newsweek đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga vào đêm 13/11, với mục tiêu chính là Kyiv, và hàng chục người khác bị thương, bao gồm cả trẻ em và một phụ nữ mang thai.

“Cho đến nay, chúng tôi biết có hàng chục người bị thương, bao gồm cả trẻ em và một phụ nữ mang thai,” ông viết trên nền tảng xã hội X. “Thật đáng buồn, đã có 4 người thiệt mạng.”

Ông Zelensky cho biết thêm rằng cuộc tấn công của Nga bao gồm khoảng 430 máy bay không người lái và 18 tên lửa.

"Đây là một cuộc tấn công được tính toán kỹ lưỡng nhằm gây ra thiệt hại tối đa cho người dân và cơ sở hạ tầng dân sự", Tổng thống Ukraine cáo buộc. "Chỉ riêng tại Kyiv, hàng chục tòa nhà chung cư đã bị hư hại. Đại sứ quán Azerbaijan đã bị trúng mảnh vỡ từ tên lửa Iskander."

Các nhân viên cứu hộ của Ukraine giúp đỡ một phụ nữ ở Kyiv sau khi các cuộc không kích của Nga vào thành phố này đánh trúng các tòa nhà chung cư vào rạng sáng ngày 14/11/2025. Ảnh: Trung tâm Cứu hộ Nhà nước Ukraine

Ngoài mục tiêu chính là Kyiv, Tổng thống Zelensky cho biết khu vực Kharkiv và Odessa cũng bị ảnh hưởng. Ông cho biết các hoạt động cứu hộ tại nhiều địa điểm khác nhau đang được tiến hành.

“Ukraine đang đáp trả những cuộc tấn công này bằng sức mạnh tầm xa" và thế giới phải ngăn chặn những cuộc tấn công này bằng các lệnh trừng phạt, ông Zelensky cho biết, đồng thời nói thêm rằng Nga vẫn có thể bán dầu và điều đó cần phải bị ngăn chặn.

Ông cho biết các đồng minh đang giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, "nhưng vẫn chưa đủ".

"Chúng tôi cần tăng cường thêm các hệ thống và tên lửa đánh chặn", ông Zelensky nói. "Châu Âu và Mỹ có thể hỗ trợ. Chúng tôi đang trông chờ vào những quyết định thực sự."