Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin đáng lo về già hóa dân số ở Hàn Quốc, Nhật Bản

01-12-2025 - 08:10 AM | Tài chính quốc tế

Tại Nhật Bản, xu hướng già hóa dân số đang làm trầm trọng thêm một vấn đề nhức nhối

Số lượng hộ gia đình một người tại Hàn Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục 8,05 triệu vào cuối năm 2024, tăng so với mức 5,2 triệu của năm 2015 và 6,64 triệu của năm 2020. Theo hãng tin Yonhap, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong bối cảnh đất nước đối mặt tình trạng tỉ lệ sinh trì trệ và dân số già hóa.

Theo số liệu được Bộ Phúc lợi Hàn Quốc công bố ngày 30-11, số hộ gia đình một người chiếm 36,1% tổng số hộ. Nếu xu hướng tăng tiếp diễn, con số trên được dự đoán chạm mốc 8,55 triệu vào năm 2027; 9,71 triệu vào năm 2037 và 9,94 triệu vào năm 2042. Trong khi đó, số người từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu vào năm ngoái. Con số này đưa Hàn Quốc vào nhóm "xã hội siêu già hóa" khi tỉ lệ người cao tuổi chiếm hơn 20% dân số.

Thông tin đáng lo về già hóa dân số ở Hàn Quốc, Nhật Bản- Ảnh 1.

Một hộ gia đình một người tại Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Tại Nhật Bản, xu hướng già hóa dân số đang làm trầm trọng thêm một vấn đề nhức nhối: số lượng nhà bị bỏ hoang có xu hướng tăng. Theo hãng tin Kyodo, dữ liệu của chính phủ cho thấy có khoảng 9 triệu căn nhà bỏ hoang vào năm 2023. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, hàng chục công ty đã sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp tìm ra những ngôi nhà bỏ hoang có thể đem bán.

Trong số này, dịch vụ của Công ty Khởi nghiệp Where Inc sử dụng AI được huấn luyện bằng hàng chục ngàn bức ảnh để nhận diện mái nhà xuống cấp, dựa trên các đặc điểm như gỉ sét hoặc biến đổi màu sắc. Là một trong những người dùng dịch vụ này, ông Kotaro Yasue gần đây tìm thấy một ngôi nhà gỗ 2 tầng và lần ra chủ sở hữu thông qua hồ sơ đăng ký bất động sản. Ngôi nhà này trên thực tế đã bị bỏ mặc hơn 10 năm và chủ nhà không biết phải xử lý thế nào. "Trước khi dùng dịch vụ, tôi phải đến từng đại lý bất động sản địa phương hoặc tự mình đi kiểm tra từng địa điểm" - ông Yasue cho biết, đồng thời tiết lộ ông đã đồng ý mua lại ngôi nhà nói trên với giá chỉ 1 yen (khoảng 170 VNĐ). 

Theo Cao Lực

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng minh thân cận của Mỹ tuyên bố thẳng: Nhất quyết không từ bỏ năng lượng Nga, dầu khí của Moscow là cực kỳ quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia

Đồng minh thân cận của Mỹ tuyên bố thẳng: Nhất quyết không từ bỏ năng lượng Nga, dầu khí của Moscow là cực kỳ quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia Nổi bật

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ Nổi bật

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'?

07:40 , 01/12/2025
Một nhân vật quyền lực vắng mặt trong các buổi hòa đàm Ukraine - Nga, cấp dưới "chiếm" tâm điểm

Một nhân vật quyền lực vắng mặt trong các buổi hòa đàm Ukraine - Nga, cấp dưới "chiếm" tâm điểm

07:33 , 01/12/2025
Phe 'diều hâu' và 'bồ câu' tại Fed liên tục tranh cãi: Đây là những dấu hiệu cho thấy bên nào thắng thế trong quyết định hạ lãi suất vào tháng 12

Phe 'diều hâu' và 'bồ câu' tại Fed liên tục tranh cãi: Đây là những dấu hiệu cho thấy bên nào thắng thế trong quyết định hạ lãi suất vào tháng 12

07:03 , 01/12/2025
Số người thiệt mạng tại đám cháy Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng, các thi thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi

Số người thiệt mạng tại đám cháy Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng, các thi thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi

20:25 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên