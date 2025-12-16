7 nước EU phản đối kế hoạch trưng thu tài sản đóng băng

Số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm trưng thu tài sản Nga dưới danh nghĩa khoản vay “bồi thường” cho Ukraine đã tăng lên 7 nước.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thông qua quyết định này đều có thể gây ra rạn nứt nghiêm trọng trong EU, trang tin Euractiv có trụ sở tại Brussels đưa tin.

Theo Euractiv, Bỉ, Hungary và Slovakia là những nước đầu tiên phản đối kế hoạch nói trên. Hiện nay, Italy, Bulgaria, Malta và Cộng hòa Czech cũng đã tham gia phản đối.

Euractiv cho biết 4 quốc gia mới này không ủng hộ kế hoạch trên vì chính phủ của họ ủng hộ chính quyền của tổng thống Mỹ ông Trump vốn cho rằng việc trưng thu tài sản Nga có thể cản trở triển vọng đạt được một giải pháp nhanh chóng cho xung đột tại Ukraine.

Trang tin này nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ phải quyết định, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels vào 18/12, liệu có từ bỏ kế hoạch hay tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này.

Theo Euractiv, cả hai lựa chọn đều có thể gây tổn hại chính trị nghiêm trọng cho EU và đe dọa làm gia tăng sự chia rẽ trong khối.

Khó khăn trong việc thông qua theo đa số đủ điều kiện

Trước đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas thừa nhận rằng việc phê duyệt khoản vay được gọi là “bồi thường” đang ngày càng trở nên phức tạp, khi bà tới dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels.

Bà xác nhận rằng, dù Ủy ban châu Âu có ý định đưa ra quyết định trưng thu tài sản theo cơ chế đa số đủ điều kiện, việc làm này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự ủng hộ của Bỉ, do Brussels đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa.

Theo quy định của Hội đồng EU, một quyết định theo đa số đủ điều kiện cần sự ủng hộ của 60% số quốc gia thành viên EU (tối thiểu 16 nước), đại diện cho ít nhất 55% dân số EU. Do đó, ngay cả khi cả 7 quốc gia phản đối cùng bỏ phiếu, họ cũng không thể chính thức ngăn chặn quyết định này.

Ngân hàng Trung ương Nga kiện Euroclear đòi bồi thường 18,1 nghìn tỷ ruble

Trong diễn biến liên quan, Ngân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện kho lưu ký Euroclear, yêu cầu bồi thường 18,1 nghìn tỷ ruble (tương đương 228,4 tỷ USD), lên Tòa Trọng tài Moscow. Thông tin này được cơ quan báo chí của tòa án xác nhận với hãng thông tấn TASS.

Cùng ngày 12/12, Ngân hàng Trung ương Nga nói với TASS rằng cơ quan quản lý này dự định khởi kiện Euroclear tại Tòa Trọng tài Moscow. Vụ kiện liên quan đến những thiệt hại gây ra cho Ngân hàng Trung ương Nga do các hành động bị cho là trái pháp luật của Euroclear.

Ngân hàng Trung ương Nga lưu ý rằng quy trình thi hành phán quyết của tòa án bằng cách sử dụng tài sản của Euroclear sẽ được xác định sau khi phán quyết có hiệu lực pháp luật. Theo cơ quan này, tổng thiệt hại bao gồm các khoản tiền bị phong tỏa, giá trị chứng khoán bị phong tỏa và phần lợi nhuận bị mất.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết việc đệ đơn kiện là biện pháp phòng ngừa trước các kế hoạch đã được Ủy ban châu Âu chính thức công bố, nhằm đóng băng vô thời hạn các quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga, cũng như kế hoạch sử dụng tài sản của cơ quan này để chuyển giao cho các bên thứ 3.

Theo ước tính, EU và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro tài sản của Nga. Trong số này, khoảng 185 tỷ euro đang được nắm giữ tại kho lưu ký Euroclear ở Bỉ.

Hiện nay, Ủy ban châu Âu đang tìm kiếm sự đồng thuận từ các quốc gia EU để trưng thu tài sản Nga theo mô hình khoản vay “bồi thường”, với mục đích sử dụng nguồn tiền này để tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027.