Mỹ phá âm mưu “đánh bom hàng loạt” tại bang California

16-12-2025 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

FBI vừa phá âm mưu đánh bom đồng loạt vào thời khắc giao thừa tại TP Los Angeles, bang California – Mỹ và bắt 4 nghi phạm “mang tư tưởng cực đoan”.

Thông tin trên được kênh CNN dẫn thông cáo chính thức từ Bộ Tư pháp Mỹ, thêm rằng 4 nghi phạm gồm Audrey Ilene Carroll, Dante Garfield, Zachary Aaron Page và Tina Lai, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hôm 15-12 (giờ Mỹ).

Nhà chức trách Mỹ xác định những người này là thành viên của "Mặt trận Giải phóng Đảo Rùa" (Turtle Island Liberation Front), một tổ chức mà Bộ Tư pháp và FBI cho rằng mang "tư tưởng cực đoan, ủng hộ Palestine và chống chính phủ".

Các bằng chứng về âm mưu khủng bố mà nhà chức trách Mỹ thu được từ 4 nghi phạm. Ảnh: Bộ Tư pháo Mỹ.

Các nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch kích nổ bằng thiết bị tự chế tại nhiều vị trí khác nhau, dọc theo các toà nhà vào đúng đêm giao thừa ở TP Los Angeles.

"Các thiết bị này được mô tả là bom ống có cấu tạo phức tạp, đủ khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng nếu phát nổ" – Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh và cho biết FBI đã thu giữ nhiều thiết bị gây nổ từ nhóm nghi phạm.

Kế hoạch của nhóm nghi phạm hết sức tinh vi, không chỉ tập trung vào việc chế tạo thiết bị nổ mà còn liệt kê chi tiết cách thức nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình thực hiện.

"Các nghi phạm sẽ chỉ sử dụng điện thoại dùng một lần, thay quần áo tại các địa điểm khác nhau và bật các bộ phim dài để phát tại nhà nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Các tài liệu thu giữ được cũng có hướng dẫn từng bước về cách chế tạo bom ống" – Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nêu rõ.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các nghi phạm khai nhận là thành viên nhánh cực đoan của tổ chức Turtle Island Liberation Front, dự định đánh bom vào đêm giao thừa tại 5 địa điểm khác nhau trên khắp Los Angeles.

Cơ quan Công tố viên Liên bang Mỹ nói rằng các vụ bắt giữ này nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố tại Mỹ. Nhóm nghi phạm bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các công ty của Mỹ, song chi tiết không được nêu rõ.

Theo Hải Hưng

Người Lao động

