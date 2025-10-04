Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lửa bùng phát tại nhà máy lọc dầu lớn ở California sau vụ nổ

04-10-2025 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Một cháy lớn bùng phát tối 2/10 tại nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo, không có thương vong, lực lượng khẩn cấp đang ứng phó.

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu của Chevron ở California, một trong những cơ sở lớn nhất bờ Tây nước Mỹ, sau khi có báo cáo về một vụ nổ.

Chevron cho biết các nhân viên thuộc đội phòng cháy chữa cháy của công ty và các dịch vụ khẩn cấp “đang tích cực ứng phó” với tình huống.

Ngày 3/10, Chevron cho biết không có ai bị thương, theo NBC.

Công ty còn cho biết không có lệnh sơ tán nào được ban hành cho cư dân khu vực bởi các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang theo dõi sự cố, và hệ thống giám sát quanh hàng rào của cơ sở không phát hiện vượt ngưỡng.

Nhà máy lọc dầu El Segundo có khả năng tinh luyện 290.000 thùng dầu thô mỗi ngày, theo thông tin trên trang web của Chevron. Các sản phẩm chính của nhà máy là xăng, nhiên liệu máy bay và diesel.

Văn phòng báo chí Thống đốc California Gavin Newsom cho biết ngày 3/10 rằng Thống đốc đã được báo cáo về sự cố tại nhà máy lọc dầu Chevron ở hạt Los Angeles.

Lửa bùng phát tại nhà máy lọc dầu lớn ở California sau vụ nổ - Báo Giáo dục và Thời đại

Nổ lớn tại căn cứ quân sự của Hàn Quốc, nhiều người bị thương

Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga đang chịu 'đòn giáng' mạnh hơn cả hàng vạn lệnh trừng phạt của phương Tây: 1 triệu thùng dầu biến mất mỗi ngày, trong nước thiếu xăng diện rộng dù liên tục xuất khẩu dầu

Nga đang chịu 'đòn giáng' mạnh hơn cả hàng vạn lệnh trừng phạt của phương Tây: 1 triệu thùng dầu biến mất mỗi ngày, trong nước thiếu xăng diện rộng dù liên tục xuất khẩu dầu Nổi bật

Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng

Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng Nổi bật

Phát hiện kho báu 1 triệu USD gồm vàng, bạc ngoài khơi bang Florida

Phát hiện kho báu 1 triệu USD gồm vàng, bạc ngoài khơi bang Florida

08:25 , 04/10/2025
Trung Quốc vượt mặt thế giới với 'đế chế robot' khổng lồ trong nhà máy

Trung Quốc vượt mặt thế giới với 'đế chế robot' khổng lồ trong nhà máy

08:02 , 04/10/2025
Ném thứ quan trọng xuống biển: Có người nói “Trung Quốc dại dột”, nhưng hóa ra họ thông minh hơn ta tưởng

Ném thứ quan trọng xuống biển: Có người nói “Trung Quốc dại dột”, nhưng hóa ra họ thông minh hơn ta tưởng

00:10 , 04/10/2025
“Thuê con, thuê cháu” giá 9 triệu đồng/buổi: Trào lưu gây sốc trong giới người già cô đơn ở Trung Quốc

“Thuê con, thuê cháu” giá 9 triệu đồng/buổi: Trào lưu gây sốc trong giới người già cô đơn ở Trung Quốc

23:00 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên