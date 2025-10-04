Lửa bùng phát tại nhà máy lọc dầu lớn ở California sau vụ nổ

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu của Chevron ở California, một trong những cơ sở lớn nhất bờ Tây nước Mỹ, sau khi có báo cáo về một vụ nổ.

Chevron cho biết các nhân viên thuộc đội phòng cháy chữa cháy của công ty và các dịch vụ khẩn cấp “đang tích cực ứng phó” với tình huống.

Ngày 3/10, Chevron cho biết không có ai bị thương, theo NBC.

Công ty còn cho biết không có lệnh sơ tán nào được ban hành cho cư dân khu vực bởi các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang theo dõi sự cố, và hệ thống giám sát quanh hàng rào của cơ sở không phát hiện vượt ngưỡng.

Nhà máy lọc dầu El Segundo có khả năng tinh luyện 290.000 thùng dầu thô mỗi ngày, theo thông tin trên trang web của Chevron. Các sản phẩm chính của nhà máy là xăng, nhiên liệu máy bay và diesel.

Văn phòng báo chí Thống đốc California Gavin Newsom cho biết ngày 3/10 rằng Thống đốc đã được báo cáo về sự cố tại nhà máy lọc dầu Chevron ở hạt Los Angeles.