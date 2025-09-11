Nổ lớn tại căn cứ quân sự của Hàn Quốc, nhiều người bị thương
Một vụ nổ đã xảy ra tại một căn cứ quân sự của Hàn Quốc ở khu vực gần biên giới với Triều Tiên, khiến 8 người bị thương, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Vụ việc xảy ra lúc khoảng 15h30 ngày 10/9 trong một cuộc tập trận pháo binh ở thành phố Paju. Một quả đạn pháo được sử dụng để tạo hiệu ứng âm thanh được cho là đã phát nổ.
Một quan chức địa phương đã xác nhận vụ việc, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Ít nhất 8 binh sĩ đã bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch, Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận. Vụ việc đang được điều tra.
