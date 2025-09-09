Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc chuyển sang làm việc chân tay

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng chiếm những vị trí công việc văn phòng và bằng đại học ngày càng mất đi lợi thế trong thị trường lao động vốn nhiều cạnh tranh tại Hàn Quốc, ngày càng nhiều người trẻ nước này chuyển hướng sang công việc lao động chân tay để tìm kiếm sự ổn định, mức thu nhập cao hơn và cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

Anh Cha Byung-jok đã từ bỏ công việc huấn luyện viên thể hình cách đây 1 năm để trở thành thợ ốp lát gạch. Anh cho biết thợ ốp lát lành nghề có thể kiếm hơn 4 triệu Won (khoảng 72 triệu đồng) mỗi tháng, đồng thời giúp anh chủ động hơn về thời gian.

Anh Cha Byung-jok cho biết: "Mục tiêu của tôi là tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt đến vị trí cao nhất trong nghề ốp lát. Công việc này không khiến tôi lo lắng đến chuyện nghỉ hưu. Chỉ cần còn sức khỏe, tôi vẫn có thể tiếp tục làm, đó là một lợi thế lớn. Và mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc, tôi vẫn có thời gian cho cuộc sống riêng".

Một báo cáo của Cơ quan Thông tin biệc làm Hàn Quốc (KEIS) cho thấy các vị trí văn phòng có nguy cơ bị AI thay thế cao hơn khoảng 5,5% so với các công việc lao động chân tay, nhấn mạnh rủi ro mà nhân viên văn phòng phải đối mặt. Ngược lại, các ngành nghề như sửa chữa nhà cửa lại phụ thuộc nhiều vào tay nghề thủ công và có nhu cầu ổn định, trong khi yêu cầu đầu vào không quá cao. Do vậy, công việc này có một sức hút nhất định với các bạn trẻ.

Một thực tập sinh của Học viện đào tạo ốp lát cho hay: "Thu nhập cao của thợ ốp lát là một yếu tố, nhưng chủ yếu là không dễ để vào được một công ty lớn ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi muốn theo đuổi con đường riêng của mình".

Theo Cơ quan Phát triển nhân lực Hàn Quốc, nhóm người từ 20 - 39 tuổi chiếm 44,4% số thí sinh đăng ký thi chứng chỉ nghề quốc gia trong 14 lĩnh vực chủ chốt như xây dựng, cơ khí, lái xe và hệ thống ống nước trong năm 2023. Ở một số lĩnh vực, bao gồm vận hành cần cẩu và kỹ thuật bốc dỡ container, tỷ lệ ứng viên trẻ đã vượt quá 60%. Hơn một nửa số thí sinh trong các ngành vận tải và điện cũng ở độ tuổi dưới 40.

Nói về thực trạng học nghề hiện nay, một quản lý cơ sở đào tạo nghề cho biết: "Gần đây, ít nhất 1/3 số học viên mới của chúng tôi ở độ tuổi 20 và 30, bao gồm một số em mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Xu hướng chung đang ngày càng trẻ hóa. Trước đây, công việc xây dựng bị coi là thấp kém hoặc không được coi trọng. Giờ đây, nhiều người trẻ đang công khai bước vào ngành này, kiếm được thu nhập cao và nhận thức xã hội đã được cải thiện đáng kể".

Các chuyên gia nhận định thế hệ trẻ ngày càng coi trọng cân bằng cuộc sống - công việc hơn là những định kiến truyền thống đối với lao động chân tay. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng dù các nghề kỹ thuật có thể mang lại thu nhập cao dựa trên năng lực, nhưng sự ổn định và những rủi ro của con đường sự nghiệp này vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng.