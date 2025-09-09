Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 năm sau COVID-19, Hàn Quốc xuất hiện thêm bệnh truyền nhiễm cấp độ 1, tỷ lệ tử vong 75%

09-09-2025 - 13:53 PM | Tài chính quốc tế

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, kể từ khi COVID-19 được xếp vào cấp độ này (tháng 1/2020), Hàn Quốc bổ sung thêm một bệnh mới vào danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc diện khai báo bắt buộc và kiểm dịch cấp độ 1.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 8/9 thông báo, bệnh do virus Nipah đã chính thức được phân loại là bệnh truyền nhiễm thuộc diện khai báo bắt buộc và kiểm dịch cấp độ 1. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, kể từ khi COVID-19 được xếp vào cấp độ này (tháng 1/2020), Hàn Quốc bổ sung thêm một bệnh mới vào danh mục.

Theo quy định, bệnh nhân được chẩn đoán hoặc nghi nhiễm virus Nipah sẽ phải chịu các biện pháp y tế công cộng gồm: báo cáo bắt buộc, cách ly, quản lý người tiếp xúc và điều tra dịch tễ. COVID-19 trước đó đã được hạ xuống cấp độ 2 vào tháng 4/2022 và cấp độ 4 vào tháng 8/2023.

5 năm sau COVID-19, Hàn Quốc xuất hiện thêm bệnh truyền nhiễm cấp độ 1, tỷ lệ tử vong 75%- Ảnh 1.

Luật Phòng chống và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Hàn Quốc chia các bệnh truyền nhiễm phải khai báo thành 4 cấp độ, dựa trên mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan.

Cấp độ 1 bao gồm các bệnh có liên quan đến khủng bố sinh học, có tỉ lệ tử vong cao hoặc tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nghiêm trọng. Hiện tại, nhóm này có các bệnh như: Ebola, than, dịch hạch, hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Với việc bổ sung virus Nipah, tổng số bệnh truyền nhiễm cấp độ 1 đã tăng lên 18.

Virus Nipah là bệnh truyền từ động vật sang người, có tỉ lệ tử vong lên tới 75%. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 5 đến 14 ngày, sau đó người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu trong 3-14 ngày, rồi chuyển sang trạng thái mệt mỏi, chóng mặt, lú lẫn. Trường hợp nặng có thể dẫn tới viêm não, co giật và hôn mê chỉ trong vòng 24-48 giờ. Hiện chưa có vắc xin phòng ngừa, việc điều trị chủ yếu dựa vào thuốc kháng virus và kiểm soát triệu chứng.

Ban đầu, virus được cho là lây từ lợn nên từng bị gọi là “sốt lợn”. Tuy nhiên, sau này các nhà khoa học xác định dơi ăn quả mới là vật chủ chính. Việc phá hủy môi trường sống khiến loài dơi di chuyển đến các vườn cây chà là gần trang trại nuôi lợn, từ đó truyền bệnh sang lợn rồi lây sang người. Nước chà là tươi, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, cũng là một con đường lây truyền quan trọng.

Virus Nipah lần đầu được phát hiện tại Nipah (Malaysia) vào năm 1998, gây hơn 100 ca tử vong chỉ trong vòng một năm. Kể từ đó đến nay, bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 220 người, chủ yếu tại Ấn Độ. Hàng năm, Ấn Độ và Bangladesh vẫn ghi nhận các đợt bùng phát mới. Dù Hàn Quốc chưa có ca nhiễm nào, KDCA đã đưa Ấn Độ và Bangladesh vào danh sách khu vực kiểm dịch đặc biệt.

KDCA khuyến cáo người dân khi đến các quốc gia nguy cơ cao cần tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng ngừa: tránh tiếp xúc với dơi ăn quả, lợn ốm hoặc các loài động vật khác; không uống nước chà là tươi hoặc ăn trái cây rụng; không tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người bệnh; rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây; hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng khi chưa rửa tay sạch.

Nguồn: The Chosun Daily

Mỹ công bố sự xâm nhập của biến thể COVID-19 đang lây lan mạnh ở Trung Quốc

Theo Phạm Trang

