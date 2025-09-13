Quốc gia châu Á vừa giáng đòn trừng phạt, mạnh tay ép giá dầu Nga: Là khách hàng mua cả triệu thùng từ Moscow, vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ dự án ở vùng Viễn Đông

Theo Reuters, chính phủ Nhật Bản vừa chính thức thông báo sẽ hạ trần giá đối với dầu thô nhập khẩu từ Nga xuống mức 47,60 USD/thùng, thay vì mức 60 USD/thùng trước đó, nhằm gia tăng áp lực lên Moscow do mâu thuẫn kéo dài tại Ukraine.

Động thái này được công bố vào ngày 12/9 và có hiệu lực ngay lập tức, phù hợp với bước đi tương tự của Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 7 trong gói trừng phạt lần thứ 18 nhằm vào Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết Tokyo cũng sẽ mở rộng danh sách đóng băng tài sản và hạn chế xuất khẩu đối với một số thực thể tại Nga và các nước khác, như một phần trong nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Tuy nhiên, theo một quan chức thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, việc giảm trần giá này gần như không ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu dầu thực tế của nước này. Nhật Bản, cùng với các nước G7, đã thống nhất từng bước loại bỏ dầu thô Nga khỏi chuỗi cung ứng năng lượng sau khi xung đột ở Ukraine xảy ra vào năm 2022.

Dù vậy, Nhật Bản vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu Sakhalin Blend - một sản phẩm phụ từ dự án LNG Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông Nga. Dự án này đóng vai trò sống còn với an ninh năng lượng của Nhật Bản, khi chiếm tới khoảng 9% tổng lượng khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu hàng năm. Các giao dịch liên quan đến Sakhalin-2 được miễn trừ khỏi quy định áp trần giá, do tính chất đặc biệt của hợp tác song phương và vai trò chiến lược của dự án đối với Nhật Bản.

Theo dữ liệu thương mại từ Bộ Tài chính Nhật Bản, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, nước này đã nhập khoảng 599.413 thùng dầu thô từ Nga, tương đương 95.299 kilolit và khoảng 1 triệu thùng/năm, chiếm chỉ 0,1% tổng lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản trong cùng kỳ.Đây cũng là con số rất nhỏ so với tổng nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Quyết định duy trì nhập dầu từ Sakhalin phản ánh tình thế giằng co của Tokyo, đó là vừa muốn duy trì lập trường cứng rắn cùng phương Tây, vừa phải đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trong bối cảnh giá khí đốt và dầu mỏ toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian gần đây đã liên tục gây sức ép buộc các đồng minh châu Âu và châu Á đẩy nhanh lộ trình cắt đứt hoàn toàn năng lượng Nga. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn kiên định với cách tiếp cận cân bằng hơn, ưu tiên sự ổn định và an ninh năng lượng quốc gia.

Tham khảo Reuters﻿