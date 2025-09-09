Tăng trưởng GDP đến 7,8% nhưng đồng tiền lại mất giá mạnh nhất Châu Á, chuyện gì đang diễn ra tại Ấn Độ?

Áp lực

Đồng Rupee Ấn Độ đã trải qua một năm 2025 đầy sóng gió khi trượt xuống mức thấp kỷ lục 88,33 Rupee đổi 1 USD vào đầu tháng 9/2025, bất chấp tăng trưởng GDP quý gần nhất đạt tới 7,8%.

Hãng tin Reuters nhận định từ đầu năm đến nay, đồng Rupee đã mất giá 3% và trở thành đồng tiền mất giá nhất Châu Á. Để so sánh, đồng Baht Thái Lan, Dollar Singapore và đồng Won Hàn Quốc đã tăng hơn 6% còn đồng Nhân dân tệ Trung Quốc trên thị trường quốc tế đã tăng 3% so với đồng USD.

Đồng quan điểm, Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý rằng: "với những diễn biến mới nhất về thuế quan của Mỹ, tác động kinh tế vĩ mô của thuế quan và bức tranh dòng tiền, chúng tôi cho rằng đồng Rupee sẽ tiếp tục chịu áp lực và hoạt động kém hiệu quả hơn các ứng cử viên chênh lệch tỷ giá khác" cũng như các đồng tiền khác ở châu Á trong thời gian tới.

Nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ căng thẳng thương mại giữa New Delhi và Washington. Việc Mỹ áp thuế lên tới 50% với hàng hóa Ấn Độ – mức cao nhất từng áp với một nền kinh tế lớn ở châu Á – đã làm đảo lộn triển vọng xuất khẩu, thu hẹp cán cân thương mại và làm lung lay niềm tin của giới đầu tư.

Tháng 8/2025, Washington áp thuế suất 25% lên hàng xuất khẩu của Ấn Độ để đáp trả chính sách thương mại của New Delhi. Không dừng lại ở đó, mức thuế tăng thêm 25% vì Ấn Độ vẫn nhập khẩu dầu từ Nga, nâng tổng thuế suất lên 50% – mức cao nhất Mỹ từng áp với một nền kinh tế lớn ở châu Á.

Sức ép không chỉ đến từ thương mại. Sự chênh lệch lãi suất với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài rút ra khỏi thị trường Ấn Độ, tạo ra áp lực lớn lên tỷ giá hối đoái. Đây là một vòng xoáy tiêu cực, khi dòng vốn ngoại rút đi, đồng tiền càng suy yếu, và điều này lại càng khiến các nhà đầu tư thêm lo ngại.

Từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã rút khoảng 15 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ. Dòng vốn rời đi khiến nhu cầu bán Rupee tăng mạnh, đồng thời đẩy tỷ giá lên mức bất lợi.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) buộc phải can thiệp, bán USD từ dự trữ ngoại hối hơn 690 tỷ USD để kìm đà giảm, nhưng giới phân tích nhận định cơ quan này chỉ nhằm ngăn bán tháo hoảng loạn chứ không cố neo giữ một mức tỷ giá cụ thể.

Một yếu tố khác làm suy yếu đồng Rupee là quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của RBI hồi giữa năm, nhằm kích thích tăng trưởng trong bối cảnh áp lực thương mại. Động thái này khiến chênh lệch lãi suất giữa Ấn Độ và Mỹ thu hẹp, giảm sức hút của tài sản định danh bằng Rupee.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng đồng Rupee vốn đã bị định giá cao so với sức cạnh tranh thực tế của nền kinh tế, nên xu hướng mất giá trong dài hạn gần như là mặc định, trừ khi có cú hích cải thiện năng suất và xuất khẩu.

"Đồng Rupee có giá trị hơi cao, do đó việc mất giá luôn là điều bình thường đối với đồng tiền này và việc tăng giá một chiều hiếm khi kéo dài", chuyên gia kinh tế trưởng Aditya Vyas tại STCI Primary Dealer Limited nhận định.

Gánh nặng

Với một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu mỏ, đồng Rupee mất giá ngay lập tức đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Giá xăng, dầu hỏa và khí đốt nhích lên, khiến chi phí vận tải đội thêm, kéo theo giá thực phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ thiết yếu. Từ chợ truyền thống ở Delhi đến siêu thị hiện đại tại Mumbai, người dân đều cảm nhận rõ ví tiền "mỏng" đi từng ngày.

Khảo sát của LocalCircles cho thấy 3 trong 4 người dân lo ngại cuộc sống sẽ khó khăn hơn trong 5 năm tới, với xăng dầu, thực phẩm và thuốc men là ba khoản chi tăng mạnh nhất. Hơn 50% người tham gia chỉ ra những khoản tăng chi đáng lo ngại gồm xăng dầu, thực phẩm, thuốc men, và các dịch vụ y tế—những nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Không chỉ ảnh hưởng trong nước, đồng Rupee yếu còn làm chi phí ra nước ngoài tăng vọt. Gia đình có con du học phải chuẩn bị thêm hàng chục phần trăm ngân sách so với trước. Người dân muốn du lịch hay khám chữa bệnh ở nước ngoài cũng chịu áp lực tương tự.

Ngay cả các doanh nghiệp và tổ chức vay vốn bằng ngoại tệ cũng bị ảnh hưởng khi số tiền trả nợ quy đổi sang Rupee ngày càng lớn, buộc họ cắt giảm chi phí, thậm chí thu hẹp quy mô hoạt động. Điều này gián tiếp tác động đến thu nhập, việc làm và an sinh xã hội.

Rupee yếu không chỉ là vấn đề kinh tế vĩ mô mà còn là câu chuyện tâm lý. Khi đồng nội tệ liên tục suy yếu, người dân và doanh nghiệp thường trở nên thận trọng hơn với chi tiêu và đầu tư. Họ hạn chế mua sắm, hoãn kế hoạch mở rộng kinh doanh, và tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng hoặc USD.

Dù RBI khẳng định mục tiêu là ngăn bán tháo hoảng loạn chứ không bảo vệ một mức tỷ giá cố định, triển vọng phục hồi của Rupee vẫn phụ thuộc lớn vào việc thuế quan Mỹ có được dỡ bỏ hay không, cùng với khả năng kiểm soát lạm phát trong nước.

Khảo sát mới nhất của Reuters cho thấy phần lớn chuyên gia không kỳ vọng đồng Rupee sẽ phục hồi rõ rệt trong thời gian tới.

Dự báo trung vị với 38 chuyên gia đồng tình đặt Rupee ở mức khoảng 88/USD vào cuối tháng 9 và gần như giữ nguyên đến cuối năm. Khoảng 14 chuyên gia tin rằng Rupee có thể rơi xuống 89–90/USD đã tăng gấp nhiều lần so với các tháng trước.

Thậm chí một số dự báo bi quan nhất cho rằng Rupee có thể chạm 90,30/USD trong 12 tháng tới, nếu thuế quan Mỹ tiếp tục duy trì và môi trường đầu tư chưa được cải thiện.

Đồng Rupee yếu không chỉ là vấn đề tỷ giá, mà phản ánh toàn bộ áp lực của nền kinh tế Ấn Độ trước môi trường toàn cầu biến động. Khi thương mại bị bóp nghẹt, vốn ngoại rút lui và niềm tin nhà đầu tư suy giảm, chính sách ổn định vĩ mô trở nên khó khăn hơn.

Để đảo ngược tình thế, New Delhi không chỉ cần tìm giải pháp tháo gỡ bế tắc thương mại với Mỹ mà còn phải nâng sức cạnh tranh nội tại, từ cải thiện hạ tầng xuất khẩu tới củng cố các ngành công nghiệp chiến lược. Chỉ khi đó, đồng Rupee mới có cơ hội lấy lại vị thế trên thị trường tiền tệ châu Á.

*Nguồn: Reuters, Fortune, BI