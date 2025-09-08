Chi 19.800 tỷ đồng, một quốc gia Châu Á âm thầm vươn lên, sắp "vượt mặt" Mỹ trong lĩnh vực đặc biệt

Nhật Bản đang dần tiến đến một cuộc cách mạng công nghệ với sự phát triển của FugakuNEXT, một siêu máy tính được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể khả năng tính toán trên toàn thế giới. Đầu tư hơn 750 triệu USD (tương đương 19.800 tỷ đồng), quốc gia này đang đặt mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và nghiên cứu khoa học.

Dự án do viện nghiên cứu nổi tiếng RIKEN và gã khổng lồ công nghệ Fujitsu dẫn đầu, đặt mục tiêu tạo ra một cỗ máy nhanh hơn 1.000 lần so với các siêu máy tính hiện tại. Sáng kiến này không chỉ củng cố cam kết của Nhật Bản đối với đổi mới công nghệ mà còn nhấn mạnh vị thế chiến lược của nước này trong cuộc đua giành vị thế thống trị về điện toán toàn cầu.

Thành quả của hơn một thập kỷ

FugakuNEXT sẽ được phát triển dựa trên di sản của siêu máy tính tiền nhiệm Fugaku, ra mắt năm 2020. Với hiệu suất đáng kinh ngạc 415,5 petaflop Linpack, Fugaku nhanh chóng trở thành ứng cử viên hàng đầu trong lĩnh vực siêu máy tính. Nó đóng vai trò then chốt trong các mô phỏng trong đại dịch COVID-19, thể hiện khả năng tính toán phức tạp. Đến năm 2022, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã lập kế hoạch cho FugakuNEXT và khởi động các nghiên cứu khả thi vào tháng 8/2022. Các nghiên cứu này, được hỗ trợ bởi ngân sách 3 triệu USD, nhằm mục đích đánh giá các lợi ích tiềm năng của dự án và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2024.

Sự phát triển của FugakuNEXT phản ánh tham vọng của Nhật Bản trong việc duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ siêu máy tính. Dự án này là kết quả của sự hợp tác kéo dài một thập kỷ giữa RIKEN và Fujitsu, tận dụng chuyên môn sâu rộng của họ. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ, việc Nhật Bản theo đuổi FugakuNEXT khẳng định cam kết tiên phong trong những lĩnh vực mới trong nghiên cứu khoa học và AI.

Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh: The JapanTimes

Tham vọng vượt qua Hoa Kỳ

Tầm nhìn của Nhật Bản dành cho FugakuNEXT mang tính đột phá. Mục tiêu là tạo ra một siêu máy tính zetta, nhanh hơn khoảng 1.000 lần so với các hệ thống hiện có. Fugaku, tiền thân của nó, đã đạt 442 petaFLOPS, giữ vị trí thứ tư trong danh sách Top500. Với FugakuNEXT, Nhật Bản đặt mục tiêu vượt qua cả siêu máy tính Frontier của Hoa Kỳ, vốn nổi tiếng với hiệu năng exascale. Khoản đầu tư 750 triệu USD cho FugakuNEXT nhấn mạnh quyết tâm của Nhật Bản trong việc đảm bảo vai trò dẫn đầu trong cuộc đua điện toán toàn cầu.

Nỗ lực ý này không chỉ hứa hẹn sức mạnh tính toán chưa từng có mà còn định vị Nhật Bản là một nhân tố chủ chốt trong đổi mới công nghệ. Bằng cách vượt qua giới hạn của siêu máy tính, Nhật Bản mong muốn cách mạng hóa các lĩnh vực từ AI đến mô phỏng khoa học phức tạp. Khi thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến, FugakuNEXT đại diện cho một bước tiến vượt bậc về năng lực tính toán và khám phá khoa học.

CPU tiên tiến bậc nhất

Cốt lõi của FugakuNEXT là công nghệ CPU tiên tiến, cụ thể là FUJITSU-MONAKA3. CPU tiên tiến này được thiết kế để đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, tích hợp liền mạch với GPU và các bộ tăng tốc khác. FUJITSU-MONAKA và thế hệ kế nhiệm, MONAKA-X, là hiện thân của đỉnh cao đổi mới CPU, cho phép siêu máy tính xử lý đa dạng các tác vụ, từ khối lượng công việc AI đến các mô phỏng khoa học phức tạp.

Cam kết của Fujitsu đối với đổi mới và phát triển bền vững thể hiện rõ qua việc tập trung xây dựng một hệ thống đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tận dụng kinh nghiệm dày dặn từ dự án Fugaku ban đầu, Fujitsu đặt mục tiêu cung cấp một siêu máy tính vượt xa các chuẩn mực hiện tại. Những tiến bộ công nghệ thể hiện trong FugakuNEXT minh chứng cho quyết tâm của Nhật Bản trong việc duy trì vị thế dẫn đầu về đổi mới tính toán, cung cấp cho cộng đồng khoa học những công cụ cần thiết cho các nghiên cứu đột phá.

Hình minh họa. Ảnh: Wccftech

Bước nhảy vọt chiến lược của Nhật Bản trong lĩnh vực AI phục vụ khoa học

Sự ra đời của Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra một kỷ nguyên mới trong điện toán, đòi hỏi những siêu máy tính mạnh mẽ hơn. Nhật Bản nhận thức được vai trò quan trọng của AI trong mô phỏng khoa học và xử lý dữ liệu thời gian thực, được thể hiện qua khái niệm AI vì Khoa học. Trọng tâm chiến lược này định vị Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu trong việc tích hợp AI vào những tiến bộ khoa học và công nghệ.

Bằng cách khai thác khả năng của FugakuNEXT, Nhật Bản mong muốn trao quyền cho cộng đồng khoa học thực hiện các thí nghiệm và mô phỏng quy mô lớn với tốc độ và độ chính xác chưa từng có. Sự hợp tác giữa RIKEN và Fujitsu minh chứng cho cam kết của Nhật Bản trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ toàn cầu. Với sự phát triển không ngừng, FugakuNEXT hứa hẹn sẽ nâng tầm bối cảnh công nghệ của Nhật Bản và tạo tiền đề cho những đổi mới trong tương lai của ngành điện toán.

Khi Nhật Bản tiếp tục triển khai những kế hoạch đầy tham vọng cho FugakuNEXT, cả thế giới đang dõi theo với sự mong đợi. Dự án đột phá này không chỉ hứa hẹn sẽ chuyển đổi năng lực công nghệ của Nhật Bản mà còn đặt ra tiền lệ cho những tiến bộ trong tương lai của ngành điện toán.