'Vượt mặt' lệnh trừng phạt, Nga vừa đưa tàu chở LNG từ dự án có công suất gần 20 triệu tấn/năm đến một quốc gia châu Á

Bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phương Tây, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã tiếp tục bốc hàng tại dự án Arctic LNG 2 của Nga vào cuối tháng 8, nâng tổng số chuyến hàng trong năm 2025 lên 6.

Arctic LNG 2 là dự án có công suất thiết kế là 19,8 triệu tấn khí đốt hóa lỏng mỗi năm, nhưng hiện tại chỉ hoạt động được khoảng 13,2 triệu tấn/năm do các hạn chế từ lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo Reuters, đáng chú ý, một trong những lô hàng này đã được giao đến cảng tại Trung Quốc - đánh dấu lần đầu tiên một chuyến LNG từ dự án bị trừng phạt này được tiếp nhận trực tiếp bởi khách hàng cuối kể từ khi đi vào vận hành năm ngoái.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển từ các công ty phân tích Kpler và Vortexa, tàu La Perouse - từng bị Vương quốc Anh đưa vào danh sách trừng phạt hồi tháng 9 năm ngoái, đã cập cảng Arctic LNG 2 ngày 27/8, bốc hàng và rời đi trong khoảng thời gian 30-31/8. Đây là một trong những tàu được phương Tây cáo buộc tham gia vận chuyển LNG phục vụ cho ngành năng lượng chiến lược của Nga.

Tàu La Perouse được đăng ký sở hữu bởi Enson Shipping Inc có trụ sở tại Dubai (UAE) và do công ty Dreamer Shipmanagement LLC-FZ quản lý thương mại. Cả hai đơn vị đều cùng địa chỉ đăng ký, theo cơ sở dữ liệu hàng hải Equasis.

Trong khi đó, dữ liệu của Kpler và Vortexa cũng ghi nhận một tàu LNG khác bị trừng phạt là Arctic Vostok đang neo đậu cạnh tàu lưu trữ nổi Koryak FSU tại bán đảo Kamchatka của Nga. Dự kiến hoạt động chuyển tải LNG giữa 2 tàu đang diễn ra. Chính từ FSU Koryak mà chuyến hàng LNG gần đây đã được chuyển đến Trung Quốc.

Tàu Arctic Vostok thuộc sở hữu của Lule One Services Inc và được quản lý bởi Ocean Speedstar Solutions, cả hai đều đăng ký tại Mumbai (Ấn Độ). Reuters cho biết không thể liên lạc được với các công ty này để xác nhận chi tiết.

Năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt lên nhiều chủ sở hữu và đơn vị quản lý tàu LNG, trong đó có Arctic Vostok, nhằm kiềm chế nguồn thu từ dầu khí của Nga.

Mặc dù các biện pháp trừng phạt ngày càng mở rộng, diễn biến mới cho thấy Nga vẫn tìm được các ngả đường để duy trì dòng chảy khí đốt ra thị trường quốc tế, đặc biệt là sang châu Á - nơi các nước như Trung Quốc vẫn tích cực nhập khẩu LNG Nga. Arctic LNG 2 tiếp tục là đầu mối chiến lược trong nỗ lực của Moscow nhằm duy trì sức mạnh xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Tham khảo Reuters﻿