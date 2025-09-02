Mỹ, Nhật, châu Âu liên tục thất bại, Trung Quốc làm trong 'phút mốt': Ra mắt 'quái vật' cao bằng toà nhà 60 tầng, chịu được sức gió 200 km/h, cung cấp điện cho 55.000 nhà

Dongfang Electric - một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, vừa chính thức lắp đặt nguyên mẫu tuabin gió ngoài khơi có công suất 26 megawatt (MW). Dự án này chính thức soán ngôi tuabin gió “mạnh nhất thế giới” có công suất 21,5 MW của Siemens Gamesa (Đan Mạch).

Cột mốc này không chỉ là thành tựu kỹ thuật nổi bật, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của ngành năng lượng tái tạo Trung Quốc trong bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn về chi phí và chuỗi cung ứng.

Tuabin mới của Dongfang có đường kính cánh quạt vượt 310 mét - tương đương chiều dài hơn 3 sân bóng, và chiều cao trục (hub height) lên tới 185 mét. Đầu tháng 8, tổ máy nặng nhất thế giới - bao gồm bộ phát (nacelle) và 3 cánh quạt khổng lồ, đã được vận chuyển đến cơ sở thử nghiệm và chứng nhận.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, thiết bị này được thiết kế cho các vùng biển có tốc độ gió trung bình từ 8 mét/giây trở lên và có thể sản xuất khoảng 100 GWh điện mỗi năm nếu vận hành trong môi trường gió 10 mét/giây, đủ cung cấp cho 55.000 hộ gia đình.

Với sản lượng này, tuabin 26 MW có thể giúp cắt giảm khoảng 30.000 tấn than và giảm phát thải 80.000 tấn CO2 mỗi năm. Hệ thống còn được thiết kế để chịu được sức gió lên tới 200 km/h, phù hợp với những vùng biển khắc nghiệt ngoài khơi. Theo giới chuyên gia, đây là một bước tiến mang tính biểu tượng cho chiến lược “đi trước về công nghệ và quy mô” mà Trung Quốc đang theo đuổi trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi.

Trong khi các dự án điện gió ngoài khơi ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đang vấp phải khó khăn vì chi phí tài chính cao, thiếu hụt chuỗi cung ứng và các chính sách trợ giá không ổn định, Trung Quốc nổi lên như một điểm sáng toàn cầu.

Riêng năm nay, gần 75% số tuabin gió ngoài khơi mới lắp đặt trên toàn cầu sẽ thuộc về Trung Quốc. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách nhà nước, năng lực sản xuất tích hợp và tốc độ cải tiến công nghệ nhanh chóng.

Yujia Han - chuyên gia tại tổ chức Global Energy Monitor, nhận định rằng thị trường nội địa lớn và đa dạng đã trở thành “sân chơi lý tưởng” giúp các doanh nghiệp Trung Quốc rèn luyện năng lực cạnh tranh và sáng tạo. Các nhà sản xuất lớn như Dongfang, Goldwind hay Ming Yang hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng đến thị trường quốc tế. Tuy vậy, tốc độ mở rộng ra nước ngoài vẫn còn khiêm tốn do kinh nghiệm vận hành còn hạn chế và những rào cản chính trị từ phía các nước nhập khẩu.

Trong khi đó, các tập đoàn phương Tây, như Orsted (Đan Mạch), Siemens Gamesa hay General Electric, đang gặp khó vì chi phí linh kiện tăng, lãi suất cao và niềm tin chính sách giảm sút. Đáng chú ý, Mitsubishi (Nhật Bản) mới đây đã rút khỏi 3 dự án điện gió ngoài khơi, trong khi một cuộc đấu giá ở Đức kết thúc mà không có bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia, do chi phí leo thang quá cao.

Về mặt hiệu quả, chi phí trung vị cho sản xuất điện gió ngoài khơi tại Trung Quốc hiện thấp hơn một nửa so với Vương quốc Anh - thị trường lớn thứ 2 toàn cầu. Các tỉnh như Quảng Đông đặt mục tiêu đạt 17 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2025, một con số vượt cả năng lực của bất kỳ quốc gia nào (ngoài Trung Quốc) tính đến thời điểm hiện tại.

Mặc dù tuabin 26 MW của Dongfang vẫn cần trải qua các thử nghiệm về độ bền trước khi được cấp chứng nhận thương mại, nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc không chỉ đang bắt kịp mà còn thiết lập nhịp bước trong cuộc đua năng lượng gió toàn cầu. Khi các nhà phát triển điện gió ngày càng mở rộng ra xa bờ hơn, công nghệ tuabin có công suất siêu lớn như thế này sẽ là chìa khóa để khai thác những vùng gió mạnh và ổn định, đồng thời giảm chi phí sản xuất theo quy mô.﻿

