Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á giảm mạnh, sát đáy lịch sử, chờ quyết định từ ông Trump

Đồng rupee Ấn Độ giảm trong phiên giao dịch ngày 10/9, trong bối cảnh giới đầu tư dõi theo diễn biến về thuế quan của Mỹ. Vào lúc 12h02 phút theo giờ Ấn Độ, đồng rupee giao dịch ở mức 88,1250 rupee đổi 1 USD, thấp hơn so với mức 88,1025 của ngày 9/9 và cách mức đáy lịch sử là 88,36 khoảng 0,2%.

Cuối tháng 8, đồng rupee lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 88 rupee đổi 1 USD, làm dấy lên lo ngại về khả năng sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, kịch bản này đến nay chưa xảy ra. Biến động kỳ vọng (implied volatility) ngay sau đợt giảm giá cũng nhanh chóng hạ nhiệt.

Thông thường, khi một đồng tiền tiến sát đáy lịch sử, giới đầu tư thường chuẩn bị cho những biến động lớn hơn và khi đó biến động kỳ vọng có xu hướng tăng. Nhưng với rupee, biến động thực tế trong 10 ngày qua vẫn dưới 4%. Theo đó, biến động kỳ vọng kỳ hạn 1 tháng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Các chuyên gia ngân hàng cho rằng nguyên nhân một phần đến từ vai trò bình ổn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). “RBI đã làm rất tốt trong việc điều tiết tỷ giá giao ngay, nhờ vậy mà biến động kỳ vọng liên tục hạ xuống”, một nhà giao dịch tại ngân hàng tư nhân cho biết.

Trọng tâm hiện nay là quan hệ thương mại Mỹ và Ấn Độ, yếu tố then chốt chi phối xu hướng ngắn hạn của đồng rupee. Về vấn đề này, tín hiệu đưa ra mang tính hai chiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng Washington và New Delhi vẫn đang tiếp tục đàm phán để tháo gỡ rào cản thương mại, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Trump cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế 100% đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu từ Nga. Động thái có thể tạo thêm áp lực mới cho đồng rupee.

Theo Reuters