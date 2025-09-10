Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á giảm mạnh, sát đáy lịch sử, chờ quyết định từ ông Trump

10-09-2025 - 18:39 PM | Tài chính quốc tế

Trọng tâm hiện nay là quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ, yếu tố then chốt chi phối xu hướng ngắn hạn của đồng rupee.

Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á giảm mạnh, sát đáy lịch sử, chờ quyết định từ ông Trump- Ảnh 1.

Đồng rupee Ấn Độ giảm trong phiên giao dịch ngày 10/9, trong bối cảnh giới đầu tư dõi theo diễn biến về thuế quan của Mỹ. Vào lúc 12h02 phút theo giờ Ấn Độ, đồng rupee giao dịch ở mức 88,1250 rupee đổi 1 USD, thấp hơn so với mức 88,1025 của ngày 9/9 và cách mức đáy lịch sử là 88,36 khoảng 0,2%.

Cuối tháng 8, đồng rupee lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 88 rupee đổi 1 USD, làm dấy lên lo ngại về khả năng sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, kịch bản này đến nay chưa xảy ra. Biến động kỳ vọng (implied volatility) ngay sau đợt giảm giá cũng nhanh chóng hạ nhiệt.

Thông thường, khi một đồng tiền tiến sát đáy lịch sử, giới đầu tư thường chuẩn bị cho những biến động lớn hơn và khi đó biến động kỳ vọng có xu hướng tăng. Nhưng với rupee, biến động thực tế trong 10 ngày qua vẫn dưới 4%. Theo đó, biến động kỳ vọng kỳ hạn 1 tháng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Các chuyên gia ngân hàng cho rằng nguyên nhân một phần đến từ vai trò bình ổn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). “RBI đã làm rất tốt trong việc điều tiết tỷ giá giao ngay, nhờ vậy mà biến động kỳ vọng liên tục hạ xuống”, một nhà giao dịch tại ngân hàng tư nhân cho biết.

Trọng tâm hiện nay là quan hệ thương mại Mỹ và Ấn Độ, yếu tố then chốt chi phối xu hướng ngắn hạn của đồng rupee. Về vấn đề này, tín hiệu đưa ra mang tính hai chiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng Washington và New Delhi vẫn đang tiếp tục đàm phán để tháo gỡ rào cản thương mại, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Trump cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế 100% đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu từ Nga. Động thái có thể tạo thêm áp lực mới cho đồng rupee.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nợ Moscow hơn 700 triệu USD, quốc gia ứng viên EU nếm ‘trái đắng’ vì vẫn phải mua khí đốt Nga với giá gấp 4 lần thông thường

Nợ Moscow hơn 700 triệu USD, quốc gia ứng viên EU nếm ‘trái đắng’ vì vẫn phải mua khí đốt Nga với giá gấp 4 lần thông thường Nổi bật

Không gì là không thể ở Trung Quốc: Vận hành tuabin khí khổng lồ công suất 110 MW, đủ cung cấp điện cho 3,6 triệu nhà/năm, giúp cắt giảm hơn 1 triệu tấn carbon

Không gì là không thể ở Trung Quốc: Vận hành tuabin khí khổng lồ công suất 110 MW, đủ cung cấp điện cho 3,6 triệu nhà/năm, giúp cắt giảm hơn 1 triệu tấn carbon Nổi bật

Starbucks mở chiến dịch tái sinh 'Back to Starbucks': 4 phút đã pha xong đồ uống, 95% đơn online giao đúng giờ

Starbucks mở chiến dịch tái sinh 'Back to Starbucks': 4 phút đã pha xong đồ uống, 95% đơn online giao đúng giờ

17:04 , 10/09/2025
Tổng thống Donald Trump sa thải thống đốc FED, thẩm phán liên bang chặn đứng

Tổng thống Donald Trump sa thải thống đốc FED, thẩm phán liên bang chặn đứng

16:30 , 10/09/2025
Cả thế giới chống lạm phát, Trung Quốc lại sợ giá giảm: Câu chuyện bi hài về suất ăn 4 USD của một khách sạn 5 sao

Cả thế giới chống lạm phát, Trung Quốc lại sợ giá giảm: Câu chuyện bi hài về suất ăn 4 USD của một khách sạn 5 sao

16:00 , 10/09/2025
Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch

15:30 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên