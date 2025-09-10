Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-09-2025 - 14:30 PM | Tài chính quốc tế

Hai quốc gia chủ chốt BRICS vào tầm ngắm: Ông Trump giục EU áp thuế 100% bạn hàng của Nga, châu Âu liệu có hành động?

Tổng thống Donald Trump đã thúc giục các quan chức EU áp thuế 100% lên hàng hoá Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo nguồn tin từ một quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU), ngày 9/9, Tổng thống Donald Trump đã thúc giục các quan chức EU áp thuế 100% lên hàng hoá Trung Quốc. Mục tiêu là gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cũng muốn EU áp mức thuế tương tự đối với Ấn Độ.

Trung Quốc và Ấn Độ là những khách hàng lớn mua dầu Nga. Do đó, hai quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nền kinh tế Nga. Đây cũng là hai quốc gia chủ chốt trong nhóm BRICS cùng với Nga, một khối tham vọng trở thành đối trọng với phương Tây.

﻿Yêu cầu của ông Trump được chuyển tới Đặc phái viên trừng phạt của EU David O'Sullivan và các quan chức EU khác. Phái đoàn EU hiện đang ở Washington để thảo luận về việc phối hợp trừng phạt.

Nhà ngoại giao EU cho biết Mỹ đã bày tỏ ý định sẵn sàng áp mức thuế tương tự nếu EU đáp ứng yêu cầu của Mỹ. ﻿"Về cơ bản, họ đang nói: Chúng tôi sẽ làm điều này nhưng các ngài cần phải làm cùng chúng tôi", nhà ngoại giao nói.﻿

Nếu được đáp ứng, yêu cầu của Mỹ sẽ dẫn đến một sự thay đổi chiến lược đối với EU. Khối này vốn vẫn thường cô lập Nga bằng các biện pháp trừng phạt hơn là thuế quan. ﻿

Ông Trump đã nhiều lần đe doạ áp thuế đối với Ấn Độ và Trung Quốc để trừng phạt việc hai quốc gia này mua dầu thô của Nga.

﻿Mặc dù ông Trump đã tăng thêm 25% thuế đối với Ấn Độ, ông vẫn chưa thực hiện những biện pháp trừng phạt nặng hơn mà ông đã đưa ra.

Đôi khi, ông Trump phàn nàn rằng chính châu Âu vẫn chưa tách hoàn toàn khỏi Nga. Nga cung cấp khoảng 19%﻿ lượng khí đốt EU nhập khẩu vào năm ngoái, dù khối này tuyên bố sẽ chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng của Moscow.

Cũng trong ngày 9/9, ông Trump gợi ý rằng Mỹ thực sự có thể thúc đẩy thương mại với Ấn Độ. Ông viết trên mạng xã hội rằng Mỹ và Ấn Độ đang nỗ lực ﻿giải quyết các rào cản thương mại giữa hai quốc gia. Ông Trump nói thêm rằng ông mong muốn được nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

