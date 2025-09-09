Đô la Mỹ chạm đáy 7 tuần khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng mạnh

Số liệu việc làm được điều chỉnh có thể cho thấy thị trường lao động Mỹ xấu đi nhiều so với báo cáo ban đầu, củng cố khả năng Fed phải hạ lãi suất sâu hơn.

Chỉ số USD Index giảm về 97,323 điểm trong phiên giao dịch tại châu Á, mức yếu nhất kể từ ngày 24/7. Đôla Mỹ giảm trước thềm công bố số liệu điều chỉnh chuẩn cho giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025.

Các nhà kinh tế dự báo thị trường việc làm có thể bị điều chỉnh giảm tới 800.000 việc làm, cho thấy Fed có thể đang chậm chân trong nỗ lực đạt mục tiêu bảo vệ thị trường lao động.

“Các số liệu việc làm đang xấu đi nhanh chóng. Điều này khiến USD yếu đi, nhưng chúng tôi cho rằng tốc độ sẽ còn nhanh hơn”, Giám đốc điều hành Alex Hill của Electus Financial nhận định.

Theo Wall Street Journal, các cố vấn của chính quyền ông Trump đang chuẩn bị một báo cáo nêu rõ những thiếu sót của Cục Thống kê Lao động (BLS). Báo cáo này có thể công bố trong vài tuần tới.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải Ủy viên BLS Erika McEntarfer. Ông Trump cáo buộc bà McEntarfer làm giả dữ liệu việc làm dù không đưa ra bằng chứng. Nhà đầu tư trái phiếu Mỹ cảnh báo thị trường đang đánh giá thấp rủi ro tài chính dài hạn và áp lực từ Nhà Trắng buộc Fed phải cắt giảm lãi suất.

Kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc Fed nới lỏng chính sách mạnh tay đang tăng dần. Theo công cụ FedWatch của CME Group, ngày 9/9, thị trường dự đoán khả năng 11,6% Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, tăng so với 11% một ngày trước đó.

Trong khi đó, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản. Giới đầu tư cũng cược Fed sẽ phải hạ lãi suất nhiều lần trong năm nay, sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp ảm đạm của tuần trước.

Giá vàng lập kỷ lục mới, tăng 0,5% lên 3.656,92 USD/ounce. Đồng euro tăng 0,1% trong phiên giao dịch tại châu Á, lên 1,1778 USD đổi 1 euro.

Đà tăng của đồng euro bị kìm hãm bởi biến động chính trị tại Pháp, khi quốc hội bỏ phiếu hạ bệ chính phủ hôm thứ Hai vì kế hoạch kiểm soát nợ công. ECB nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày thứ Năm.

Đồng yên Nhật mạnh lên sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức. Yên tăng 0,3% lên 147,125 yên đổi 1 USD. Giới phân tích dự báo khả năng chính sách vĩ mô có thể nghiêng về nới lỏng, đặc biệt từ góc nhìn nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng rupiah Indonesia giảm 0,8% sau khi chính phủ thay Bộ trưởng Tài chính hôm thứ Hai. Theo hai nhà giao dịch, Ngân hàng Indonesia được cho là đã mua trái phiếu chính phủ dài hạn hôm thứ Ba để ổn định thị trường.

Theo Reuters