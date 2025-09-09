Thị trường hồi hộp chờ đợi dữ liệu kinh tế sắp được công bố, dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm

Theo công cụ FedWatch của CME Group, dựa trên dữ liệu hợp đồng tương lai của thị trường, xác suất Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới hiện ở mức khoảng 88%. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, và phản ánh kỳ vọng chung của phố Wall rằng lãi suất điều hành sẽ được điều chỉnh từ ngưỡng 4,25% - 4,5% xuống 4,0% - 4,25%.

Sự tự tin này bắt nguồn từ báo cáo việc làm công bố cuối tuần trước, cho thấy khu vực phi nông nghiệp chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, con số thấp nhất kể từ đầu năm. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Andrew Hollenhorst - chuyên gia kinh tế trưởng của Citi, nhận định rằng: “Báo cáo việc làm yếu trong tháng 8 sẽ giúp củng cố sự đồng thuận trong nội bộ Fed rằng không chỉ cần nối lại việc cắt giảm lãi suất, mà còn có thể tiếp tục thực hiện thêm các đợt cắt trong những tháng tới.”

Dù không phải kịch bản chính, thị trường vẫn dành khoảng 12% xác suất cho khả năng Fed hành động mạnh tay hơn, cắt 0,5 điểm phần trăm, giống như ngân hàng trung ương từng làm vào tháng 9/2024. Những người ủng hộ kịch bản này bao gồm Thống đốc Michelle Bowman, Christopher Waller và có thể là Stephen Miran - nếu được Thượng viện phê chuẩn việc đảm nhận vị trí Thống đốc Fed trước cuộc họp.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngưỡng “cắt sâu” như vậy là khá cao trong bối cảnh hiện tại. Lãi suất hiện đã thấp hơn 1 điểm phần trăm so với năm ngoái và đang tiến gần tới mức “trung lập”, không kích thích cũng không kìm hãm tăng trưởng. Thêm vào đó, lạm phát hiện vẫn ở mức trên 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed, khiến các quan chức thận trọng hơn với các hành động quyết liệt.

Chuyên gia David Seif của Nomura viết: “Khi rủi ro lạm phát còn cao, Fed sẽ cần thấy bằng chứng rõ ràng hơn về áp lực việc làm hoặc tình trạng thắt chặt tài chính mới có thể mạnh tay hơn.”

Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt lãi suất trong tháng 9, “nghỉ” trong tháng 10, rồi tiếp tục cắt vào tháng 12. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là chu kỳ cắt giảm gián đoạn - điều hiếm thấy kể từ năm 2019 khi Chủ tịch Jerome Powell bắt đầu tổ chức họp báo sau mỗi kỳ họp.

Tuy nhiên, Citi là một trong số ít đơn vị dự đoán rằng Fed có thể cắt lãi suất liên tục trong 5 kỳ họp tiếp theo. Lập luận của họ là Fed sẽ tiếp tục đối mặt với thị trường lao động yếu trong khi áp lực lạm phát có thể không duy trì lâu dài.

Trong khi đó, nhà kinh tế Torsten Slok đánh giá tình hình hiện tại là “tiến thoái lưỡng nan” đối với Fed. “Một bên là thị trường lao động yếu buộc Fed phải hạ lãi suất, bên kia là lạm phát chưa kiểm soát đòi hỏi siết chặt chính sách,” ông nói trên CNBC.

Trước cuộc họp, Fed sẽ còn một yếu tố dữ liệu quan trọng cần xem xét đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 được công bố vào cuối tuần này. Theo khảo sát của Dow Jones, CPI cơ bản có thể tăng lên 2,9% trong khi lạm phát lõi giữ ở mức 3,1%.

Nếu CPI vượt kỳ vọng, khả năng cao Fed vẫn chỉ cắt nhẹ 0,25 điểm thay vì hành động quyết liệt hơn. Ngược lại, nếu lạm phát yếu, Fed có thể có thêm dư địa để bàn về tốc độ nới lỏng nhanh hơn.

Dù kịch bản cắt giảm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9 là khó xảy ra, thị trường và các nhà hoạch định chính sách vẫn phải tính đến mọi khả năng, đặc biệt là khi 2 mục tiêu song hành của Fed (ổn định giá cả và toàn dụng lao động) đang có dấu hiệu xung đột rõ nét.

