Kỳ tích của siêu xe điện Trung Quốc: Phá kỷ lục thế giới với tốc độ 472,41 km/giờ, tiến sát thành tích xe xăng khiến mọi đối thủ kinh ngạc

Chiếc YANGWANG U9 Track Edition của BYD đã đạt tốc độ tối đa 472,41 km/giờ. Tốc độ này phá vỡ kỷ lục trước đó của chiếc Rimac Nevera R của hãng Rimac Automobili hồi tháng 7 là 431,62 km/giờ.

Kỷ lục được xác lập ngày 8/8 trên đường thử ATP Automotive Testing Papenburg, miền Bắc nước Đức. Chiếc xe của BYD sở hữu công suất 2.960 mã lực cùng tỷ lệ công suất/trọng lượng là 1.341,5 mã lực/tấn.

YANGWANG U9 Track Edition được phát triển từ mẫu U9 – siêu xe điện đầu tiên của BYD ra mắt mùa hè năm ngoái với 1.300 mã lực. Phiên bản mới vẫn giữ thiết kế khí động học đặc trưng của dòng U9.

Xe sử dụng hệ thống truyền động gồm bốn động cơ điện độc lập, kiểm soát mô-men xoắn ở cả bốn bánh, cùng hệ thống kiểm soát thân xe, giúp xe ổn định khi tăng tốc, phanh hoặc vào cua.

BYD cho biết, mẫu xe vẫn dùng “pin lưỡi dao” lithium iron phosphate hình chữ nhật dẹt, giúp tản nhiệt hiệu quả và tăng mật độ năng lượng. Pin này có thể sạc từ 30% lên 80% chỉ trong nửa giờ.

Để vượt mốc 275 km/giờ do chính U9 lập tháng 8/2024, đội ngũ kỹ sư đã tích hợp hệ thống kiểm soát nhiệt độ cho pin và động cơ, tối ưu cho điều kiện cực hạn. Xe còn được trang bị nền tảng điện áp siêu cao 1.200V “đầu tiên trên thế giới ở quy mô sản xuất hàng loạt”. Điều này đồng nghĩa pin, động cơ, hệ thống điện, điều hòa và nhiều bộ phận khác đều vận hành ở mức điện áp 1.200V.

Người điều khiển chiếc xe - tay đua chuyên nghiệp người Đức Marc Basseng – chia sẻ: “Năm ngoái, tôi cứ nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao. Không ngờ tôi lại phá kỷ lục của chính mình nhanh đến vậy”.

Kỷ lục mới đưa siêu xe điện tiến sát xe chạy xăng. Hiện các mẫu nhanh nhất trên đường phố là Koenigsegg Jesko Absolut với tốc độ lý thuyết 500 km/giờ, song chưa được chứng minh ngoài thực tế. Ngoài ra, chiếc SSC Tuatara từng đạt 475 km/giờ.

Theo Interesting Engineering