Lãi gần 450 triệu USD, người đàn ông này lại đem ‘quốc khố’ đi mua thêm bitcoin bất chấp cam kết với chủ nợ

El Salvador vừa đánh dấu 4 năm thông qua Luật Bitcoin bằng việc mua thêm 21 bitcoin trị giá khoảng 2,3 triệu USD.

Trong bài đăng trên X ngày 7/9, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele viết: “21 Bitcoin cho Ngày Bitcoin”. Đợt mua này nâng tổng số bitcoin mà El Salvador nắm giữ lên khoảng 6.313, trị giá xấp xỉ 701 triệu USD, số liệu của Văn phòng Bitcoin Quốc gia cho biết.

Tháng 9/2021, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận bitcoin là đồng tiền hợp pháp, lưu hành song song với đồng USD. Tại El Salvador, USD là đơn vị tiền tệ chính thức bởi quốc gia này không có tiền tệ riêng.

Động thái mới thể hiện sự kiên định của chính phủ với chiến lược tiền mã hóa, bất chấp các chỉ trích và sức ép từ cộng đồng quốc tế.

Chiến lược Bitcoin của El Salvador từ lâu đã bị giới kinh tế và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo do rủi ro biến động và nguy cơ mất ổn định tài chính. Năm 2025, IMF đã đặt điều kiện El Salvador phải thu hẹp tham vọng bitcoin thì mới được giải ngân khoản vay trị giá 1,4 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, quốc gia Trung Mỹ này cam kết ngừng mua bitcoin bằng ngân sách, bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp bắt buộc chấp nhận bitcoin, và đóng chương trình ví điện tử Chivo.

Đầu năm nay, Quốc hội El Salvador đã chính thức hủy bỏ điều khoản bắt buộc chấp nhận thanh toán bằng bitcoin, đáp ứng một trong các yêu cầu then chốt của IMF, nhưng vẫn duy trì quyền nắm giữ bitcoin như tài sản dự trữ quốc gia.

Tính đến tháng 7/2025, nhờ đà tăng giá của bitcoin, El Salvador đã ghi nhận khoản lợi nhuận chưa thực hiện là 443 triệu USD.

Đầu tháng 9, El Salvador xác nhận sẽ phân bổ lượng bitcoin dự trữ vào nhiều địa chỉ ví khác nhau, mỗi ví tối đa 500 bitcoin (khoảng 54 triệu USD), nhằm giảm thiểu rủi ro trước các mối đe dọa từ điện toán lượng tử.

Mặc dù IMF trước đó khẳng định quy mô nắm giữ Bitcoin của El Salvador vẫn trong giới hạn chương trình, thương vụ mua 21 BTC lần này cho thấy Bukele đang thử thách ranh giới cam kết với quỹ.

Giới phân tích cảnh báo, căng thẳng giữa chính sách ủng hộ bitcoin và yêu cầu của các tổ chức tài chính quốc tế có thể cản trở nỗ lực phục hồi kinh tế của El Salvador, cũng như hạn chế khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính đa phương trong tương lai.

Tham khảo: Bne Intellinews, Tico Times﻿