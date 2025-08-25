Bitcoin vừa có cú giảm 5.000 USD trong vòng 5 phút: Chuyện gì đang xảy ra với đồng tiền số có vốn hóa hơn 2,3 nghìn tỷ USD?

Bitcoin vừa trải qua một cú sốc mới trên thị trường khi giá bất ngờ lao dốc 5.000 USD chỉ trong vòng 5 phút, khiến nhà đầu tư toàn cầu bàng hoàng. Nguyên nhân chính được xác định là một “cá voi” – nhà đầu tư nắm giữ khối lượng Bitcoin khổng lồ – đã bán ra 24.000 BTC, tương đương khoảng 2,7 tỷ USD, trong một giao dịch chớp nhoáng.

Hành động này đã tạo ra một “flash crash” – cú sập ngắn nhưng cực kỳ dữ dội, kéo giá Bitcoin từ khoảng 124.500 USD xuống dưới mốc 118.000 USD, khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy bị thanh lý, với tổng giá trị tổn thất lên tới gần 1 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Diễn biến bất ngờ này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về mức độ rủi ro cực lớn của đồng tiền số vốn có vốn hóa thị trường hơn 2,31 nghìn tỷ USD.

SẼ RA SAO NẾU BITCOIN SỤP ĐỔ HOÀN TOÀN?﻿

Hiện Bitcoin không chỉ nằm trong ví của hàng triệu nhà đầu tư cá nhân mà còn đã xuất hiện trên bảng cân đối của các quỹ quản lý tài sản, tổ chức tài chính lớn và thậm chí cả ngân khố quốc gia. Câu hỏi đặt ra là: Điều gì sẽ xảy ra nếu cú sụp đổ vừa qua chỉ là khởi đầu cho một kịch bản tồi tệ hơn – khi Bitcoin thực sự rơi về 0?

Một cú crash hoàn toàn sẽ không chỉ quét sạch hàng nghìn tỷ USD giá trị, mà còn kéo theo hiệu ứng dây chuyền cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia cảnh báo rằng, khác với những năm trước, Bitcoin hiện đã ăn sâu vào hệ thống tài chính quốc tế và sự sụp đổ của nó có thể gây ra một cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn cả 2008.

Một cú giảm mạnh giá Bitcoin chắc chắn làm nhiều nhà đầu tư đau đớn, nhưng sự sụp đổ về 0 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bitcoin hiện đã ăn sâu vào hệ thống tài chính toàn cầu, với sự tham gia của các quỹ quản lý tài sản khổng lồ, quỹ hưu trí và cả chính phủ.

Kevin Rusher, nhà sáng lập RAAC nhận định: “Xét đến việc Bitcoin đã được nhúng sâu vào hệ thống tài chính toàn cầu khi nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đang nắm giữ 90 tỷ USD Bitcoin, nếu nó rơi về 0, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc khủng hoảng còn lớn hơn 2008/2009 nhiều lần”.

Vince Stanzione, nhà sáng lập First Information bổ sung: “Đợt sụp đổ tiếp theo chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn, vì thị trường hiện nay lớn hơn rất nhiều, và có thêm hàng loạt phái sinh từ Bitcoin như ETF hay hợp đồng tương lai”.

Hậu quả sẽ đặc biệt nặng nề đối với thế hệ trẻ, nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin. Với nhiều người thuộc Millennials và Gen Z, Bitcoin chính là khoản đầu tư thực sự đầu tiên. Nếu Bitcoin sụp đổ, họ có thể mất niềm tin vào toàn bộ thị trường tài chính. Thay vì chuyển sang cổ phiếu hay trái phiếu, một số người có thể rời bỏ đầu tư hoàn toàn.

Robert Johnson, sáng lập Economic Index Associates nhận xét: “Các nghiên cứu cho thấy người mua Bitcoin thường trẻ hơn so với nhà đầu tư chứng khoán hay trái phiếu. Một hiệu ứng dây chuyền khi Bitcoin sụp đổ là sự mất niềm tin vào thị trường tài chính của nhóm trẻ này. Khi một người mất niềm tin vào một định chế nào đó, họ sẽ rời bỏ đi”.

Trong khi đó, các thế hệ lớn tuổi có thể coi sự sụp đổ của Bitcoin như bằng chứng rằng cách đầu tư truyền thống mới là đúng đắn, thì thế hệ trẻ lại có thể nghĩ rằng toàn bộ hệ thống tài chính đều bị sắp đặt chống lại họ.

Nguy cơ còn lan sang vấn đề an ninh hưu trí, bởi thế hệ trẻ có tỷ trọng tài sản trong tiền số cao hơn hẳn các thế hệ trước. Cú sập Bitcoin có thể xóa sổ phần lớn khoản tiết kiệm của họ, làm bốc hơi tài sản hưu trí của cả một thế hệ. Johnson cảnh báo: “Tài sản hưu trí của thế hệ Y và Z sẽ sụt giảm mạnh, bởi họ có tỷ lệ tài sản tập trung vào crypto nhiều hơn hẳn so với baby boomer hay Gen X”.

Ngoài ra, một cú sập thảm khốc cũng sẽ kéo theo làn sóng siết chặt quản lý trên toàn ngành tiền số. Khi hàng triệu người mất tiền, họ sẽ tìm đối tượng để đổ lỗi: Từ các sàn giao dịch, công ty phát hành sản phẩm Bitcoin cho tới các quỹ quản lý nắm giữ. Áp lực chính trị và pháp lý có thể buộc chính phủ phải can thiệp.

Chuyên gia Vince Stanzione dự báo: “Hiệu ứng dây chuyền có thể là nhiều quy định hơn, bởi nhà đầu tư mất tiền sẽ đổ lỗi cho broker, sàn và tổ chức phát hành như BlackRock. Những ai từng nghĩ mình ‘giàu trên giấy tờ’ sẽ phải đối diện thực tế rằng khối tài sản đã bốc hơi”.

Theo: Yahoo, CoinDesk