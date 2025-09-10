Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO JPMorgan gióng hồi chuông cảnh báo nền kinh tế lớn nhất thế giới: Xuất hiện dấu hiệu suy yếu khi việc làm điều chỉnh giảm sâu nhất 20 năm

10-09-2025 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase cho biết báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 9/9 xác nhận nền kinh tế Mỹ đang chững lại.

Bộ Lao động Mỹ đã điều chỉnh giảm 911.000 việc làm phi nông nghiệp so với ước tính ban đầu trong giai đoạn tháng 3/2024 đến tháng 3/2025. Mức điều chỉnh này cao hơn dự báo của Phố Wall và là đợt điều chỉnh lớn nhất trong hơn 20 năm.

“Tôi nghĩ nền kinh tế đang suy yếu. Tôi không chắc nền kinh tế có đi đến suy thoái hay chỉ đơn giản là đang chậm lại”, ông Dimon nói.

Việc điều chỉnh cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra ít việc làm hơn nhiều so với dự tính. Trước đó, một báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm gần như chững lại trong tháng 7, chỉ bổ sung 73.000 việc làm.

Tổng thống Donald Trump đã sa thải Ủy viên Cục Thống kê Lao động vài giờ sau khi báo cáo này được công bố vào tháng trước.

Số liệu tháng 8 cũng cho thấy sự suy yếu, khi việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000 việc làm mới.

Nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến quan điểm của ông Jamie Dimon về kinh tế, bởi ông đã nhiều năm dẫn dắt ngân hàng lớn nhất nước Mỹ qua nhiều giai đoạn biến động. Tuy vậy, ông cũng thường cảnh báo những rủi ro chưa chắc sẽ xảy ra ngay.

CEO Dimon cho biết JPMorgan nắm trong tay một lượng dữ liệu lớn về người tiêu dùng, doanh nghiệp và thương mại toàn cầu. Phần lớn người tiêu dùng vẫn có việc làm và vẫn chi tiêu tùy theo mức thu nhập, nhưng niềm tin có thể vừa mới bị ảnh hưởng.

“Có rất nhiều yếu tố khác nhau trong nền kinh tế hiện nay. Chúng ta phải chờ xem”, ông Dimon nói.

CEO JPMorgan Chase cho biết Cục Dự trữ Liên bang (Fed) “có lẽ” sẽ giảm lãi suất chuẩn tại cuộc họp trong tháng này, dù bước đi đó “có thể không tác động nhiều đến nền kinh tế”.

Theo CNBC﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

