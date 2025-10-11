Giá dầu “rơi thẳng đứng” sau khi ông Trump đánh thêm thuế 100% với Trung Quốc

Giá dầu thô Mỹ giảm mạnh 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Cụ thể, dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,61 USD, tương đương 4,24%, xuống còn 58,90 USD/thùng khi đóng cửa. Trong khi đó, dầu Brent – chuẩn giá toàn cầu – giảm 2,49 USD (tương đương 3,82%) xuống còn 62,73 USD/thùng.

Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng quan hệ thương mại Mỹ - Trung đang dần cải thiện. Tuy nhiên, động thái mới của Tổng thống Trump khiến lo ngại quay trở lại rằng việc tăng thuế có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kéo giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Tổng thống Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: “Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi buộc phải có biện pháp tài chính để đáp trả hành động của họ. Một trong những chính sách mà chúng tôi đang xem xét lúc này là tăng mạnh thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Ngoài ra còn có nhiều biện pháp đối phó khác cũng đang được cân nhắc nghiêm túc.”

Dầu WTI giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump.

Ông Trump nói rằng bắt đầu từ 1/11 (hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào hành động tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối hàng hoá nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, ngoài các mức thuế hiện đang áp dụng. Đồng thời, vào ngày 1 tháng 11, Mỹ cũng sẽ áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với toàn bộ phần mềm quan trọng.﻿

Những tuyên bố này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm trong ngày thứ Sáu, khi các nhà đầu tư rút vốn khỏi tài sản rủi ro do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang sẽ đe dọa tăng trưởng toàn cầu.

Theo dữ liệu mới nhất, giá dầu WTI giao tháng 11/2025 giảm thêm xuống 58,24 USD/thùng, tương đương mức giảm 5,32% vào lúc 6:32 chiều (giờ EDT).

Chuyên gia Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định với CNBC: “Khi thị trường chứng kiến những hành động trả đũa qua lại như thế này, điều đó thường được hiểu rằng tăng trưởng sẽ chậm lại và nhu cầu dầu có thể giảm sút.”

Ngoài yếu tố thương mại, giá dầu cũng đang chịu áp lực do OPEC+ liên tục tăng nguồn cung trong nhiều tháng qua.

Nhà phân tích dầu mỏ Matt Smith của Kpler cho biết: “Lượng dầu vận chuyển trên biển đã tăng vọt trong tháng trước, trong khi nhu cầu dầu thô đang giảm mạnh do các nhà máy lọc dầu bước vào giai đoạn bảo trì. Dự trữ dầu toàn cầu cũng sắp bắt đầu tăng trở lại.”

Thêm vào đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza dường như đã có hiệu lực, giúp hạ nhiệt lo ngại địa chính trị. Trong hai năm qua, thị trường dầu mỏ liên tục biến động do lo sợ xung đột ở Gaza có thể lan rộng, gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Bà Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, nhận định: “Các nhà đầu tư đang tận dụng cơ hội này để tạm gác lại yếu tố địa chính trị và tập trung trở lại vào bức tranh nguồn cung.”

Nguồn: CNBC﻿