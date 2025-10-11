Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump tuyên bố đánh thêm thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc, chứng khoán Mỹ "rớt thảm" nhất kể từ khi Mỹ áp thuế "cả thế giới"

11-10-2025 - 07:04 AM | Tài chính quốc tế

Trong tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 1/11 hoặc sớm hơn.

Ông Trump tuyên bố đánh thêm thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc, chứng khoán Mỹ "rớt thảm" nhất kể từ khi Mỹ áp thuế "cả thế giới"- Ảnh 1.

Động thái của ông Trump được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc tuyên bố sẽ kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với lĩnh vực đất hiếm và các công nghệ liên quan. Phía Trung Quốc cho rằng biện pháp này nhằm bảo vệ và tận dụng vị thế thống lĩnh trong chuỗi cung ứng loại khoáng sản chiến lược toàn cầu của nước này.

Tuy nhiên, ông Trump lại có cái nhìn khác. Vị Tổng thống Mỹ cho rằng: "Quyết định này ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, không ngoại lệ, và rõ ràng là một kế hoạch được Trung Quốc chuẩn bị từ nhiều năm trước".

Đáp trả động thái của Trung Quốc, ông Trump nói rằng bắt đầu từ 1/11 (hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào hành động tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối hàng hoá nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, ngoài các mức thuế hiện đang áp dụng. Đồng thời, vào ngày 1 tháng 11, Mỹ cũng sẽ áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với toàn bộ phần mềm quan trọng.

"Thật khó tin rằng Trung Quốc lại có thể thực hiện một hành động như vậy — nhưng họ đã làm, và phần còn lại sẽ trở thành lịch sử. Xin cảm ơn vì sự chú ý của quý vị đối với vấn đề này", ông Trump viết.﻿

Những diễn biến mới nhất một lần nữa cho thấy những rạn nứt trong mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nó cũng dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng cải thiện quan hệ giữa 2 siêu cường, nhất là khi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau trong tháng tới bên lề Hội nghị APEC ở Hàn Quốc.﻿

Ông Trump từng ám chỉ sẽ huỷ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc vì "không còn ý nghĩa". Tuy nhiên, vị Tổng thống Mỹ nói rằng chưa có quyết định nào được đưa ra và ông vẫn s﻿ẽ có mặt.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên cuối tuần sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp mức thuế cao hơn đối với Trung Quốc, đồng thời cáo buộc nước này “ngày càng thù địch” với các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm — nguồn tài nguyên quan trọng cho ngành công nghệ và quốc phòng.

Các chỉ số đồng loạt lao dốc mạnh về cuối phiên. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 878,82 điểm, tương đương 1,9%, xuống còn 45.479,60 điểm. S&P 500 mất 2,71%, chốt ở 6.552,51 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 3,56% xuống 22.204,43 điểm. Mức giảm của chứng khoán Mỹ là lớn nhất kể từ ngày 10/4, thời điểm ông Trump tuyên bố đánh thuế cả thế giới.

Trước phát biểu của ông Trump, thị trường chứng khoán thậm chí đang tăng khá mạnh, với Nasdaq đạt mức cao kỷ lục trong phiên.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Bắc Kinh có động thái, cổ phiếu loạt doanh nghiệp bên kia quả địa cầu tăng vọt: Trung Quốc nắm giữ quyền lực "khủng" trong ngành then chốt này

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

