Ngoại trưởng Mỹ gián đoạn cuộc họp, đưa Tổng thống 1 thứ: Vài phút sau, ông Trump tuyên bố bước đi "lịch sử"

10-10-2025 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

"Rất gần rồi", mấu giấy ghi, theo hình ảnh do phóng viên chụp được.

Khi Tổng thống Mỹ đang chủ trì một sự kiện bàn tròn thì Ngoại trưởng Rubio, đứng ở góc sau, nói rằng có tin tức cho ông Trump, nhưng sẽ phải đợi đến khi giới truyền thông rời đi. Sau đó, Ngoại trưởng Rubio đưa cho tổng thống một tờ giấy.

"Tôi vừa nhận được một tờ giấy từ Ngoại trưởng nói rằng chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận về Trung Đông, và họ sẽ cần tôi rất nhanh", Tổng thống Trump nói. "Vì vậy, chúng ta sẽ trả lời thêm một vài câu hỏi nữa".

Sự kiện đã diễn ra hơn một giờ trước khi ông Rubio xuất hiện. Tổng thống mời ông vào, và Rubio thì thầm điều gì đó với ông Trump trước khi đưa tờ giấy cho Tổng thống.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi Rubio chuyển mẩu giấy cho Tổng thống Trump, ông vẫn tiếp tục nói chuyện và trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông khi Ngoại trưởng tỏ ra lo lắng rõ rệt.

Gần 10 phút sau, ông Trump nói: "Tôi phải đi ngay bây giờ để cố gắng giải quyết một số vấn đề ở Trung Đông - mặc dù Ngoại trưởng của chúng ta làm việc rất tốt".

Nội dung mấu giấy mà Ngoại trưởng Marco Rubio trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều thứ Tư, cho thấy tổng thống có thể sớm công bố thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

"Rất gần rồi", mấu giấy ghi, theo hình ảnh do phóng viên chụp được. "Chúng tôi cần ông sớm phê duyệt bài đăng trên Truth Social để ông có thể công bố thỏa thuận".

Vào thời điểm đó, cố vấn hàng đầu của Trump về Trung Đông, Steve Witkoff, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và các quan chức cấp cao khác đã tham gia ngày đàm phán thứ 3 giữa Israel và Hamas tại Ai Cập.

Không lâu sau khi bức thư được tiết lộ, ông Trump đã đăng lên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố ông "rất tự hào" khi công bố việc Israel và Hamas đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình.

Đây là bước đi "lịch sử và chưa từng có" nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, ông nói.

"Điều này có nghĩa là TẤT CẢ các con tin sẽ sớm được thả, và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã thỏa thuận như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, bền vững và lâu dài", ông viết.

"Chúng ta sẽ đạt được hòa bình ở Trung Đông", Trump kết thúc bài phát biểu bằng câu nói. "Đó là điều chúng ta muốn làm".

Ngoại trưởng Mỹ dọa đáp trả nếu Panama không chấm dứt ảnh hưởng của Trung Quốc

Theo Minh Khôi

