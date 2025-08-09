Vừa bị Ấn Độ 'quay lưng', Nga lập tức mạnh tay hạ giá dầu cho 'khách sộp' mới là quốc gia đang mua hơn 11 triệu thùng/ngày

Theo các nhà giao dịch, các lô dầu Urals giao tháng 10 đang được đề nghị mua tới các nhà máy lọc dầu Trung Quốc với mức chênh lệch giá chỉ khoảng 1,50 USD/thùng so với dầu Brent London, giảm đáng kể so với mức khoảng 2,50 USD hồi cuối tuần trước.

Mức giá này đang thu hút sự quan tâm của cả các doanh nghiệp quốc doanh lẫn tư nhân tại Trung Quốc. Một số công ty môi giới có liên hệ với Nga, như Litasco, đang đứng ra chào bán các lô hàng này.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, với 11,2 - 11,5 triệu thùng dầu thô/ngày trong năm 2024. Trong đó, năm 2024 - 2025, Trung Quốc nhập trung bình khoảng 1,9 đến 2,0 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày.

Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của dầu Nga, nhập khẩu qua cả đường biển lẫn đường ống. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu nước này thường ưu tiên mua dầu ESPO - loại khai thác và xuất khẩu từ vùng Viễn Đông của Nga, do lợi thế về khoảng cách vận chuyển và chi phí cước thấp hơn.

Trong khi đó, dầu Urals xuất phát từ các cảng phía tây Nga thường không nằm trong danh mục mua thường xuyên của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc vì chi phí vận tải cao và thời gian giao hàng lâu hơn.

Diễn biến này xuất hiện sau khi ông Trump quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với tất cả hàng hóa từ Ấn Độ, coi đây là hình phạt vì quốc gia Nam Á tiếp tục mua dầu từ Nga. Động thái này đã khiến các công ty lọc dầu quốc doanh Ấn Độ giảm đáng kể hoạt động mua dầu Urals trên thị trường giao ngay và tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Song, việc Trung Quốc có tiếp nhận toàn bộ lượng dầu Urals dư ra từ Ấn Độ hay không vẫn là dấu hỏi, nhất là trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Trung đang nhạy cảm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây cho biết Washington có thể xem xét áp thuế với cả Trung Quốc nếu nước này tiếp tục mua nhiều năng lượng từ Nga.

Tháng trước, Công ty Shandong Yulong Petrochemical - một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Sơn Đông, đã thực hiện một thương vụ hiếm hoi mua dầu Urals. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát xem liệu các nhà máy lọc dầu tư nhân nhỏ của Trung Quốc, thường được gọi là “teapots”, hoặc các tập đoàn quốc doanh mua dầu cho nhu cầu sản xuất và dự trữ chiến lược (SPR) có nhập thêm Urals hay không.

Chuyên gia Jianan Sun thuộc Energy Aspects nhận định: “Khi Ấn Độ giảm mạnh lượng mua dầu Nga trên thị trường giao ngay, một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tiếp nhận một vài lô hàng Urals giao tháng 10. Nhưng Trung Quốc khó có thể hấp thụ toàn bộ số dầu Nga bị Ấn Độ bỏ lại.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng Urals không phải loại dầu nền tảng trong kế hoạch nhập khẩu dài hạn của các tập đoàn quốc doanh Trung Quốc, nên họ sẽ thận trọng trong việc tích trữ, đặc biệt trong bối cảnh đàm phán thương mại với Mỹ.

Tham khảo Oilprice