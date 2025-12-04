Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hơn 160 bài đăng lên mạng xã hội trong 5 giờ

04-12-2025 - 07:04 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ đã có một tối hoạt động tích cực trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một đêm hoạt động mạng xã hội cực kỳ tích cực khi ông chia sẻ hơn 160 thông điệp trên nền tảng Truth Social vào đêm Thứ Hai, ngày 1 tháng 12. Nội dung các bài đăng bao trùm mọi chủ đề từ chỉ trích đối thủ đến ca ngợi gia đình, Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Tổng thống Trump vừa đăng lại nội dung từ các tài khoản khác vừa chia sẻ những suy nghĩ của riêng mình trong hàng loạt bài đăng bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối (giờ địa phương) và kéo dài gần đến nửa đêm. Có thời điểm các bài đăng của ông xuất hiện cách nhau chỉ hơn 1 phút.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hơn 160 bài đăng lên mạng xã hội trong 5 giờ- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau khi tạm dừng ngắn ngủi, ông tiếp tục đăng bài vào sáng sớm Thứ Ba, ngày 2 tháng 12, với một tuyên bố ngắn gọn: "(Mạng xã hội) Truth Social là tuyệt vời nhất!".

Trong đợt đăng bài này, Tổng thống Trump đã đăng nhiều đoạn clip, bao gồm cả video 'Make Christmas Great Again' có sự xuất hiện của mình trong bộ phim Home Alone 2 đình đám. Ông cũng đăng lại một clip ca ngợi vợ là bà Melania Trump với nhạc nền "She's a Lady" của Tom Jones.

Đáng chú ý, một trong các bài đăng là một đoạn video dường như được tạo ra bởi Trí tuệ Nhân tạo (AI) về tỷ phú Elon Musk.

Truth Social (cách điệu là TRUTH Social) là một nền tảng truyền thông xã hội được điều hành bởi Trump Media & Technology Group (TMTG), một công ty truyền thông và công nghệ của Mỹ được ông Donald Trump thành lập vào tháng 2 năm 2021. Tổng thống Mỹ hoạt động rất tích cực trên nền tảng mạng xã hội này của mình.

Đại sứ Mỹ tại NATO: Ông Donald Trump có cách buộc Nga đàm phán về Ukraine

Theo Thanh Huyền

