Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thương vụ 72 tỷ USD của Netflix ‘có thể là một vấn đề’

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay thương vụ 72 tỷ USD mà Netflix đạt được để thâu tóm Warner Bros sau khi tập đoàn giải trí này tách mảng studio và dịch vụ streaming HBO Max khỏi hệ thống truyền hình cáp đã gây chấn động Hollywood.

Thế nhưng phải đến khi Tổng thống Donald Trump công khai lên tiếng, tuyên bố thương vụ “có thể là một vấn đề”, câu chuyện mới thực sự bước sang một giai đoạn căng thẳng hơn, nơi chính trị, quyền lực thị trường và luật chống độc quyền giao nhau.

Trước thềm một sự kiện tại Kennedy Center, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng Netflix đang nắm “một thị phần rất lớn”, và khi họ có thêm Warner Bros thì “thị phần đó sẽ tăng mạnh”. Ông khẳng định sẽ “tham gia vào quyết định đó”, một tuyên bố hiếm hoi và mang tính gợi mở về việc Nhà Trắng có thể tác động trực tiếp đến quá trình thẩm định thương vụ.

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump vẫn dành lời khen cho Ted Sarandos, đồng CEO Netflix, người mà ông mô tả là “một người tuyệt vời” và là người đã có cuộc gặp với ông tại Phòng Bầu dục chỉ một tuần trước. Tuy nhiên sau lớp ngôn ngữ ngoại giao đó là lời cảnh báo rõ ràng: mức độ tập trung quyền lực trong ngành streaming đang trở nên quá lớn để chính phủ có thể đứng ngoài.

“Tôi rất tôn trọng ông ấy. Ông ấy là một người tuyệt vời. Ông ấy đã làm một trong những công việc xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh và nhiều lĩnh vực khác”, Tổng thống Donald Trump nói. “Nhưng đó là một thị phần rất lớn, không thể phủ nhận. Nó có thể là một vấn đề.”

Ngày 5/12/2025, Netflix đồng ý mua lại một phần Warner Bros sau khi tập đoàn giải trí này tách mảng studio và dịch vụ streaming HBO Max khỏi hệ thống kênh truyền hình cáp, vượt qua các đối thủ Paramount và Comcast. Thương vụ gây chấn động Hollywood, nơi nhiều người tin rằng Paramount của David Ellison là bên có khả năng chiến thắng cao nhất.

Nếu sáp nhập được thông qua, Netflix và HBO Max sẽ kiểm soát khoảng 30% thị trường streaming trả phí tại Mỹ, một con số đủ để đặt ra câu hỏi về cạnh tranh công bằng. Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia pháp lý dự báo Bộ Tư pháp sẽ mở một cuộc điều tra đầy đủ về tác động độc quyền của thương vụ. Trong bối cảnh thị trường truyền thông Mỹ vốn đã bị thống trị bởi chỉ vài gã khổng lồ, việc Netflix bổ sung thêm kho nội dung khổng lồ từ Warner Bros, từ thương hiệu phim ảnh, series truyền hình đến hệ sinh thái sáng tạo, có nguy cơ làm xói mòn cạnh tranh.

Không chỉ các cơ quan quản lý, giới làm phim và công đoàn Hollywood cũng tỏ ra lo lắng. Một studio lớn biến mất đồng nghĩa với ít lựa chọn hơn cho diễn viên, biên kịch, đạo diễn và các dự án độc lập. Ngành công nghiệp sáng tạo vốn lệ thuộc vào sự đa dạng trong hệ sinh thái sản xuất nay đứng trước nguy cơ bị thu hẹp.

Dù chưa phải là sự phản đối chính thức, tuyên bố “có thể là một vấn đề” từ Tổng thống đặt thương vụ vào vùng giám sát cao độ. Bộ Tư pháp được kỳ vọng sẽ đánh giá liệu việc Netflix kết hợp HBO Max có tạo ra một thế lực quá mạnh, hạn chế cạnh tranh và ảnh hưởng đến người tiêu dùng hay không. Các kịch bản có thể diễn ra bao gồm phê duyệt kèm điều kiện, yêu cầu nhượng quyền nội dung cho đối thủ, hoặc thậm chí chặn hoàn toàn thương vụ.

Hollywood, vốn ngỡ ngàng trước giao dịch bất ngờ, giờ phải đối mặt với khả năng thương vụ có thể bị kéo dài hoặc bế tắc vì những sức ép chính trị. Trong khi đó, thị trường toàn cầu đang dõi theo từng chuyển động, vì kết quả của thương vụ này có thể đặt ra tiền lệ mới cho các thương vụ truyền thông-giải trí trong nhiều năm tới.

