Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thương vụ 72 tỷ USD của Netflix ‘có thể là một vấn đề’

08-12-2025 - 09:32 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thương vụ 72 tỷ USD của Netflix ‘có thể là một vấn đề’

Thương vụ gây chấn động Hollywood khi Netflix vượt qua Paramount và Comcast để mua lại một phần Warner Bros đã có những diễn biến mới.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay thương vụ 72 tỷ USD mà Netflix đạt được để thâu tóm Warner Bros sau khi tập đoàn giải trí này tách mảng studio và dịch vụ streaming HBO Max khỏi hệ thống truyền hình cáp đã gây chấn động Hollywood.

Thế nhưng phải đến khi Tổng thống Donald Trump công khai lên tiếng, tuyên bố thương vụ “có thể là một vấn đề”, câu chuyện mới thực sự bước sang một giai đoạn căng thẳng hơn, nơi chính trị, quyền lực thị trường và luật chống độc quyền giao nhau.

Trước thềm một sự kiện tại Kennedy Center, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng Netflix đang nắm “một thị phần rất lớn”, và khi họ có thêm Warner Bros thì “thị phần đó sẽ tăng mạnh”. Ông khẳng định sẽ “tham gia vào quyết định đó”, một tuyên bố hiếm hoi và mang tính gợi mở về việc Nhà Trắng có thể tác động trực tiếp đến quá trình thẩm định thương vụ.

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump vẫn dành lời khen cho Ted Sarandos, đồng CEO Netflix, người mà ông mô tả là “một người tuyệt vời” và là người đã có cuộc gặp với ông tại Phòng Bầu dục chỉ một tuần trước. Tuy nhiên sau lớp ngôn ngữ ngoại giao đó là lời cảnh báo rõ ràng: mức độ tập trung quyền lực trong ngành streaming đang trở nên quá lớn để chính phủ có thể đứng ngoài.

“Tôi rất tôn trọng ông ấy. Ông ấy là một người tuyệt vời. Ông ấy đã làm một trong những công việc xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh và nhiều lĩnh vực khác”, Tổng thống Donald Trump nói. “Nhưng đó là một thị phần rất lớn, không thể phủ nhận. Nó có thể là một vấn đề.”

Ngày 5/12/2025, Netflix đồng ý mua lại một phần Warner Bros sau khi tập đoàn giải trí này tách mảng studio và dịch vụ streaming HBO Max khỏi hệ thống kênh truyền hình cáp, vượt qua các đối thủ Paramount và Comcast. Thương vụ gây chấn động Hollywood, nơi nhiều người tin rằng Paramount của David Ellison là bên có khả năng chiến thắng cao nhất.

Nếu sáp nhập được thông qua, Netflix và HBO Max sẽ kiểm soát khoảng 30% thị trường streaming trả phí tại Mỹ, một con số đủ để đặt ra câu hỏi về cạnh tranh công bằng. Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia pháp lý dự báo Bộ Tư pháp sẽ mở một cuộc điều tra đầy đủ về tác động độc quyền của thương vụ. Trong bối cảnh thị trường truyền thông Mỹ vốn đã bị thống trị bởi chỉ vài gã khổng lồ, việc Netflix bổ sung thêm kho nội dung khổng lồ từ Warner Bros, từ thương hiệu phim ảnh, series truyền hình đến hệ sinh thái sáng tạo, có nguy cơ làm xói mòn cạnh tranh.

Không chỉ các cơ quan quản lý, giới làm phim và công đoàn Hollywood cũng tỏ ra lo lắng. Một studio lớn biến mất đồng nghĩa với ít lựa chọn hơn cho diễn viên, biên kịch, đạo diễn và các dự án độc lập. Ngành công nghiệp sáng tạo vốn lệ thuộc vào sự đa dạng trong hệ sinh thái sản xuất nay đứng trước nguy cơ bị thu hẹp.

Dù chưa phải là sự phản đối chính thức, tuyên bố “có thể là một vấn đề” từ Tổng thống đặt thương vụ vào vùng giám sát cao độ. Bộ Tư pháp được kỳ vọng sẽ đánh giá liệu việc Netflix kết hợp HBO Max có tạo ra một thế lực quá mạnh, hạn chế cạnh tranh và ảnh hưởng đến người tiêu dùng hay không. Các kịch bản có thể diễn ra bao gồm phê duyệt kèm điều kiện, yêu cầu nhượng quyền nội dung cho đối thủ, hoặc thậm chí chặn hoàn toàn thương vụ.

Hollywood, vốn ngỡ ngàng trước giao dịch bất ngờ, giờ phải đối mặt với khả năng thương vụ có thể bị kéo dài hoặc bế tắc vì những sức ép chính trị. Trong khi đó, thị trường toàn cầu đang dõi theo từng chuyển động, vì kết quả của thương vụ này có thể đặt ra tiền lệ mới cho các thương vụ truyền thông-giải trí trong nhiều năm tới.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI

Mỹ thông báo kế hoạch cuộc gặp Tổng thống Donald Trump - Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng Bắc Kinh vẫn giữ im lặng

Theo Băng Băng

markettimes.vn

Từ Khóa:
donald trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc họp cuối cùng trong năm đến gần, giới chuyên gia đồng loạt dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm bất chấp nội bộ chia rẽ mạnh

Cuộc họp cuối cùng trong năm đến gần, giới chuyên gia đồng loạt dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm bất chấp nội bộ chia rẽ mạnh Nổi bật

Nước xuất khẩu khí đốt hoá lỏng lớn thứ 3 thế giới đánh tiếng với EU, ra 'tối hậu thư' cho khối

Nước xuất khẩu khí đốt hoá lỏng lớn thứ 3 thế giới đánh tiếng với EU, ra 'tối hậu thư' cho khối Nổi bật

Nga sắp đón làn sóng chưa từng có: Loạt doanh nghiệp nước ngoài rục rịch quay trở lại

Nga sắp đón làn sóng chưa từng có: Loạt doanh nghiệp nước ngoài rục rịch quay trở lại

09:32 , 08/12/2025
Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp cuối cùng của Fed năm 2025 và phát biểu của Jerome Powell: Quyết định cắt giảm lãi suất liệu có được thực thi?

Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp cuối cùng của Fed năm 2025 và phát biểu của Jerome Powell: Quyết định cắt giảm lãi suất liệu có được thực thi?

09:30 , 08/12/2025
Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

Phát hiện hàng trăm loài mới trong thử nghiệm khai thác khoáng sản đáy biển

09:27 , 08/12/2025
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp

08:36 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên