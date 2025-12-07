Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàn Quốc chỉ định tất cả 17 loại đất hiếm là khoáng sản quan trọng

07-12-2025 - 21:24 PM | Tài chính quốc tế

Hàn Quốc chỉ định tất cả 17 loại đất hiếm là khoáng sản quan trọng

Hàn Quốc chỉ định toàn bộ 17 kim loại đất hiếm là khoáng sản quan trọng, mở rộng hợp tác và dự trữ để tăng an ninh tài nguyên trước rủi ro chuỗi cung ứng.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc hôm 5/12, chính phủ Hàn Quốc sẽ chỉ định tất cả 17 loại vật liệu đất hiếm đã được khoa học xác định là khoáng sản quan trọng về mặt chiến lược, cần sự kiểm soát của chính phủ để đảm bảo an ninh tài nguyên quốc gia.

Thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết biện pháp này được công bố như một phần của kế hoạch toàn diện nhằm tăng cường an ninh quốc gia đối với các nguồn tài nguyên đóng vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp tiên tiến trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn tiếp diễn và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng đối với các loại khoáng sản này.

Kế hoạch này được công bố tại hội đồng an ninh tài nguyên đầu tiên do Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Jung Kwan chủ trì và có sự tham dự của các quan chức từ các bộ và cơ quan chính phủ liên quan. Trong khi chỉ định tất cả 17 kim loại đất hiếm, trong đó có lanthanum, neodymium và scandium, là khoáng sản quan trọng, trước tiên chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng liên lạc với Trung Quốc để hợp tác chuỗi cung ứng và tăng cường giám sát tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.

Sau đó, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng danh sách và khối lượng dự trữ đất hiếm cần thiết, đồng thời mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất để tăng cường năng lực phát triển liên quan. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng trữ lượng dầu mỏ của nước này để sử dụng trong 5 năm tới nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn của chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Kim cho biết nhu cầu về các khoáng sản quan trọng dự kiến sẽ tăng cao cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp tiên tiến, bao gồm xe điện và pin thứ cấp, trong bối cảnh tình trạng bất ổn về nguồn cung ngày càng gia tăng do sự cạnh tranh về đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung mọi khả năng của mình vào việc thúc đẩy chuỗi cung ứng tài nguyên và củng cố an ninh tài nguyên quốc gia thông qua hội đồng an ninh tài nguyên.

Theo Trường Giang

VTV

