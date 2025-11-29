Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng minh thân cận của Mỹ tuyên bố thẳng: Nhất quyết không từ bỏ năng lượng Nga, dầu khí của Moscow là cực kỳ quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia

29-11-2025 - 19:24 PM | Tài chính quốc tế

Dù là đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản vẫn kiên định duy trì nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên từ Nga, coi đây là yếu tố sống còn đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng minh thân cận của Mỹ tuyên bố thẳng: Nhất quyết không từ bỏ năng lượng Nga, dầu khí của Moscow là cực kỳ quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia- Ảnh 1.

Trong một thông báo gửi Reuters tuần này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhấn mạnh: “Chính phủ Nhật Bản vẫn xem việc đảm bảo nguồn năng lượng từ nước ngoài, bao gồm cả Dự án Sakhalin, là cực kỳ quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ mới đây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Rosneft - tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga và là một trong những cổ đông của Dự án Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông nước Nga. Dự án này trước đây do ExxonMobil vận hành, nhưng tập đoàn Mỹ đã rút lui khỏi Nga từ năm 2022 sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Hiện tại, Rosneft nắm giữ 20% cổ phần tại Sakhalin-1, tập đoàn ONGC Videsh của Ấn Độ sở hữu 20%, trong khi liên danh Nhật Bản gồm Bộ Kinh tế và các doanh nghiệp năng lượng lớn nắm giữ 30%. Chính phủ Nhật Bản từng được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, với lý do nước này phụ thuộc quá nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu, một thực tế chưa thể thay đổi trong ngắn hạn.

Ngoài Sakhalin-1 chuyên xuất khẩu dầu thô, Nhật Bản còn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Dự án Sakhalin-2, chiếm khoảng 9% tổng lượng LNG nhập khẩu của quốc gia này. Công ty JERA - nhà cung cấp điện hàng đầu Nhật Bản, vẫn đang mua LNG từ Nga theo các hợp đồng có thời hạn đến năm 2026 và 2029.

Trước áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người gần đây đề xuất Nhật Bản nên ngừng mua năng lượng từ Nga, Tokyo vẫn giữ vững lập trường. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản tuyên bố nước này đã và đang “từng bước giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga”, nhưng việc cắt đứt hoàn toàn là điều không thực tế trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đầy bất ổn.

