Quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức cấm thanh thiếu niên dùng mạng xã hội

10-12-2025 - 20:56 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 10/12, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.

Quy định yêu cầu 10 nền tảng lớn, gồm TikTok, YouTube, Instagram và Facebook, phải chặn tài khoản trẻ em, nếu không sẽ đối mặt mức phạt tối đa 49,5 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD).

Thủ tướng Anthony Albanese gọi đây là bước thay đổi nhằm bảo vệ trẻ em trước các rủi ro trực tuyến. Ông nói: "Quy định này sẽ tạo ra khác biệt rất lớn. Đây là một trong những thay đổi xã hội và văn hóa lớn nhất mà quốc gia chúng ta từng trải qua". Ngoài ra, ông khuyến khích trẻ em nên bắt đầu chơi thể thao, học nhạc cụ hoặc đọc một cuốn sách khi kỳ nghỉ sắp đến.

Sau khi lệnh cấm có hiệu lực, riêng TikTok đã vô hiệu hóa khoảng 200.000 tài khoản. Chính phủ ước tính khoảng 1 triệu trẻ sẽ bị cấm. Nhiều thiếu niên đã đăng lời chia tay trên mạng xã hội.

Luật được giới quan sát toàn cầu theo dõi sát sao. Nhiều quốc gia cân nhắc áp dụng mô hình tương tự để đối phó các rủi ro về sức khỏe tinh thần, bắt nạt trực tuyến và nội dung độc hại với trẻ nhỏ.

Ủy viên An toàn trực tuyến Julie Inman Grant nói rằng nhiều phụ huynh Mỹ cũng muốn biện pháp tương tự để hạn chế tác động của mạng xã hội lên thanh thiếu niên.

X của Elon Musk là nền tảng cuối cùng xác nhận tuân thủ, với thông báo: "Đây không phải lựa chọn của chúng tôi, đây là luật Australia yêu cầu".

Các nền tảng sẽ dùng công nghệ suy đoán độ tuổi, ảnh selfie và có thể yêu cầu giấy tờ định danh để chặn người dùng dưới chuẩn. Trước lệnh cấm, 86% trẻ từ 8 -15 tuổi tại Australia sử dụng mạng xã hội.

Một số trẻ lo ngại quy định sẽ khiến các em bị cô lập khỏi cộng đồng trực tuyến, trong khi nhiều phụ huynh ủng hộ biện pháp vì cho rằng nó giúp giảm rủi ro với sức khỏe tinh thần của trẻ.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

