Phát hiện kho báu đất hiếm, vàng, lithium la liệt dưới lòng rừng nguyên sinh, một quốc gia ‘đào không được, bỏ mặc không xong’

Sở Địa chất bang Karnataka của Ấn Độ cho biết đã phát hiện dấu vết của vàng và lithium trong các khu rừng thuộc hai quận Koppala và Raichuru. Đây được xem là một trong những phát hiện khoáng sản nhiều triển vọng nhất của bang trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, các mỏ quặng nằm trong vùng rừng được bảo vệ nên hoạt động khai thác không thể tiến hành nếu chưa có các giấy phép bắt buộc. Bang đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa cơ hội kinh tế và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Các nhóm khảo sát cho biết đã phát hiện các mỏ khoáng sản có hàm lượng cao bất thường. Một số khu vực có trữ lượng vượt xa những gì từng được ghi nhận trước đây.

Tại khu vực Amrapur của quận Koppala, các thử nghiệm ban đầu cho thấy hàm lượng vàng đạt 12 - 14 gram mỗi tấn quặng. Đây là mức cao, so với 2 - 3 gram mỗi tấn vốn đã được xem là khả thi tại nhiều mỏ thương mại. Nếu kết quả được xác nhận qua các đợt khoan sâu, khu vực này có thể trở thành một trong những vùng có trữ lượng vàng lớn nhất miền Nam Ấn Độ.

Tại khu vực Amareshwara của quận Raichuru, nhóm khảo sát phát hiện dấu vết lithium, loại khoáng chất ngày càng quan trọng toàn cầu. Lithium là đầu vào thiết yếu cho upin xe điện, hệ thống lư trữ năng lượng và thiết bị điện tử. Ấn Độ rất ít mỏ lithium đã xác nhận, nên việc Karnataka có tên trong danh sách này được xem là tín hiệu chiến lược.

Đây chỉ là hai điểm sáng trong chương trình khảo sát quy mô lớn. Bang đang nghiên cứu khoảng 65 vị trí có khoáng sản từ đồng, cobalt, đất hiếm, bauxite, chromium đến cả uranium.

Dù các phát hiện được đánh giá cao, hoạt động khảo sát chưa thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Sở Địa chất mới hoàn thành các bước ban đầu như khảo sát nhận diện, đào nông và khoanh vùng.

Trữ lượng khoáng sản vẫn nằm nguyên dưới lớp rừng nguyên sinh. Mọi hoạt động đào sâu (500 mét) đều phải có phê duyệt chính thức từ cơ quan quản lý. Đến nay, các phê duyệt này chưa được cấp.

Các quan chức kiểm lâm cho rằng các khu vực liên quan là hệ sinh thái nhạy cảm, không thể mở cửa cho khai thác nếu không muốn gây ra tổn hại nghiêm trọng. Đây là những mảng rừng nguyên sinh đóng vai trò hỗ trợ hành lang động vật hoang dã, bổ sung cho nước ngầm và nơi sinh sống lâu đời của các cộng đồng bản địa. Giới chức mô tả đây là “tài nguyên sinh thái” không thể tái tạo một khi đã mất.

Những phát hiện này tạo ra nhiều căng thẳng. Báo cáo cho thấy các cán bộ khảo sát chịu sức ép từ nhiều phía. Một số nhóm muốn phê duyệt nhanh vì xem đây là cơ hội kinh tế lớn. Những nhóm khác, gồm nhà hoạt động môi trường và cộng đồng địa phương, phản đối mọi hoạt động có thể làm xáo trộn đất rừng.

Các hoạt động khai thác trái phép và sự xuất hiện của các đối tượng cơ hội cũng trở thành mối lo. Điều này làm tăng rủi ro cho nhóm khảo sát và khiến công tác giám sát phức tạp hơn.

Lợi ích kinh tế là rất rõ ràng. Lithium là khoáng sản được săn đón toàn cầu, có thể tăng vị thế của bang trong chuỗi cung ứng xe điện và năng lượng tái tạo. Nguồn vàng có hàm lượng cao cũng có thể định hình lại hoạt động khai thác tại những khu vực vốn không nổi tiếng về quy mô lớn.

Nhưng lập luận bảo vệ môi trường cũng mạnh mẽ không kém. Rừng không phải khoảng đất trống chờ phát triển. Rừng là hệ sinh thái sống, hỗ trợ đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước và gắn liền với văn hóa địa phương. Khai thác gây tác động dài hạn và việc phục hồi thường khó khăn, ít khi hoàn chỉnh.

Bang Karnataka đang đứng trước ngã rẽ. Câu hỏi không còn là khoáng sản có tồn tại hay không, mà là bang có nên đánh đổi hệ sinh thái rừng để tiếp cận chúng hay không. Quyết định này sẽ định hình chính sách, công nghiệp và bảo tồn trong nhiều năm tới.

Theo News18